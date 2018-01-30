بن غبريت الإضراب المفتوح للأساتذة "الكناباست" غير شرعي





قالت وزيرة التربية الوطنية، نورية بن غبريت اليوم ، أن مصالح وزارتها رفعت قضية لوقف الإضراب المفتوح الذي باشرت فيه نقابة الكناباست . واكدت في ندوة صحافية عقدتها هذا الصباح بغرداية أن العدالة حكمت بعدم شرعية الإضراب بالإضافة إلى ضرورة التوقيف الفوري للإضراب وعدم التعرض للمستخلفين. وفي السياق هددت الوزيرة الأساتذة المضربين بالفصل النهائي، حيث قالت إنه “لا بد للموظفين أن يكونوا على علم أنه لما يصدر هذا النوع من الأحكام القضائية، فإن المصالح المعنية ستكون مجبرة على اتخاذ الإجراءات اللازمة بداية من توجيه إشعار أوّل وثاني للمعلمين المضربين، وبعدها الفصل النهائي للموظف في حال عدم الاستجابة”، مضيفة: “كوزارة مجبرين علينا وطبقا لمصداقية الأحكام القضائية الصادرة، فإننا سنطبق كل الإجراءات اللازمة”. كما إشترطت بن غبريت توقيف المجلس الوطني لمستخدمي التدريس ثلاثي الأطوار “الكنابست” للإضراب المفتوح للجلوس معهم حول طاولة الحوار.

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