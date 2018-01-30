تحديد هوية الإرهابي السابع من المقضي عليهم بخنشلة
في إطار مكافحة الإرهاب وتبعا للعملية النوعية المنفذة من طرف مفرزة للجيش الوطني الشعبي قرب بلدية ششار بولاية خنشلة/ن.ع.5، وبعد التعرف على هوية أربعة (04) إرهابيين من بين الثمانية المقضي عليهم، تم تحديد، اليوم 29 جانفي 2018 هوية مجرمين (02) آخرين، يتعلق الأمر بكل من الارهابي الخطير المسمى "س. عادل" المدعو "أسامة" الذي التحق بالجماعات الارهابية سنة 2009 وكان مكلفا بالمتفجرات، وكذا "ي. جمال الدين" المكنى "أبو الحسن"، الذي التحق بالجماعات الارهابية سنة 2013. وفي نفس السياق، دمرت مفرزة أخرى للجيش الوطني الشعبي بباتنة، أربعة (04) مخابئ تحوي أربعة (04) قنابل تقليدية الصنع ومعدات تفجير وكمية من الأدوية.
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