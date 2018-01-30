

بن غبريت الإضراب المفتوح للأساتذة "الكناباست" غير شرعي قالت وزيرة التربية الوطنية، نورية بن غبريت اليوم ، أن مصالح وزارتها رفعت قضية لوقف الإضراب المفتوح الذي باشرت فيه نقابة الكناباست . واكدت في



تحديد هوية الإرهابي السابع من المقضي عليهم بخنشلة في إطار مكافحة الإرهاب وتبعا للعملية النوعية المنفذة من طرف مفرزة للجيش الوطني الشعبي قرب بلدية ششار بولاية خنشلة/ن.ع.5، وبعد التعرف على هوية أربعة (04)



القضاء على (03) إرهابيين خطيرين بجيجل في إطار مكافحة الإرهاب وإثر كمين بمنطقة مشتة محسن، بلدية برج الطهر، ولاية جيجل الناحية العسكرية الخامسة ، قضت مفرزة للجيش الوطني الشعبي اليوم 30



وزارة الشؤون الدينية تؤيد تحريم "الحرقة" · محاربة "الحــرقة" تتعلق بالشرف الجزائري.. · على "الأئمة" و "الخطباء" التحذير من عواقب الهجرة غير الشرعية · بن براهم: خطاب التيئيس الذي تبنته الطبقة السياسية



وزارة الدفاع تؤكد تسوية أغلبية ملفات متقاعدي الجيش أكدت وزارة الدفاع الوطني, اليوم, أن أغلبية ملفات المتقاعدين من مستخدمي الجيش الوطني الشعبي المودعة لدى المصالح المختصة قد تمت تسويتها, داعية إلى تجنب مختلف



ميهوبي يهدى درع الجزائر لعالم الآثار المصري زاهى حواس قام وزير الثقافة عز الدين ميهوبى بتكريم عالم الآثار المصري زاهى حواس، تقديرا لقيمته العلمية والثقافية، محليًا وعالميًا، ولجهوده في نشر الثقافة بالعالم، مؤكدا عمق



قمة ثلاثية في أديس أبابا لحسم ملف سد النهضة تستضيف العاصمة الإثيوبية أديس أبابا ،أمس، قمة ثلاثية بين الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، ونظيره السوداني، عمر البشير، ورئيس وزراء إثيوبيا، هايلي ماريام ديسالين. وأوضح المتحدث



مشروع قانون إسرائيلي لضم الضفة الغربية قالت صحيفة “يديعوت أحرونوت” الإسرائيلية، أمس، إن أعضاء من حزب الليكود (يمين متطرف) سيطرحون على الكنيست (البرلمان) مشروع قانون يقضي بـ”ضم الضفة الغربية المحتلة إلى



بوعزقي: تحديث الفلاحة مرتبط بتنظيم المهن أكد وزير الفلاحة و التنمية الريفية و الصيد البحري ،عبد القادر بوعزغي، أن تحديث وعصرنة القطاع يبقى مرتبطا بتنظيم المهن و الشعب الفلاحية في شكل