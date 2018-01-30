القضاء على (03) إرهابيين خطيرين بجيجل
في إطار مكافحة الإرهاب وإثر كمين بمنطقة مشتة محسن، بلدية برج الطهر، ولاية جيجل الناحية العسكرية الخامسة ، قضت مفرزة للجيش الوطني الشعبي اليوم 30 جانفي 2018 على إرهابيين (02) خطيرين. العملية مكنت من إسترجاع مسدسين (02) رشاشين من نوع كلاشنيكوف وبندقية مضخية وكمية معتبرة من الذخيرة. تأتي هذه العملية المتواصلة في سياق العمليات التي تخوضها قواتنا المسلحة لتطهير بلادنا من آفة الإرهاب وبسط الأمن والسكينة عبر كافة ربوع الوطن.
عدد القراءات 67 مرة | قراءات اليوم 11 مرة
جديد الأخبار
- عريبي يطالب بأنصاف متقاعدي الجيش الوطني الشعبي
- عريبي يقترح إعفاء آلاف الشباب من "الخدمة الوطنية"
- التنازل عن أسهم "مجمع الخبر" لفائدة "ناس برود": هيئة الدفاع تعلن انسحابها الجماعي من القضية
- دعوة لتحويل منزل اجتماع مجموعة 22 لمتحف وطني
- عبد الحكيم بطاش، رئيس بلدية الجزائر الوسطى اقلاني التوجه
التعليقات (0 منشور):
أضف تعليقك