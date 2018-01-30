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30/01/2018 10:21:00

وزارة الشؤون الدينية تؤيد تحريم "الحرقة"


  • ·      محاربة "الحــرقة" تتعلق بالشرف الجزائري..
  • ·      على "الأئمة" و "الخطباء" التحذير من عواقب الهجرة غير الشرعية  
  • ·      بن براهم: خطاب التيئيس الذي تبنته الطبقة السياسية والسلطات وراء تفاقم الحرقة


أكد مدير التوجيه الديني والخطاب المسجدي بوزارة الشؤون الدينية، نور الدين محمدي، أمس، أن الأخيرة تؤيد فتوى المجلس الاسلامي الأعلى بتحريم " الحرقة" ، مستدلا بجملة من الآيات القرآنية الكريمة والأحاديث النبوية الشريفة. وأوضح مدير التوجيه الديني بفوروم الإذاعة الوطنية أن وزارة الشؤون الدينية تؤيد فتوى المجلس الاسلامي الأعلى بتحريم " الحرقة" ، مستدلا بجملة من الآيات القرآنية الكريمة والأحاديث النبوية الشريفة، والتي قال إنها تحرم الإلقاء بالأنفس إلى التهلكة وإذلال نفس المسلم وهو ما يتجلى في العشرات من الشباب الغرقى في حوض المتوسط ،وما يتعرض له الناجحون في الوصول إلى الضفة الأخرى من الإهانة والإذلال بمراكز احتجاز المهاجرين غير الشرعيين في أوروبا، داعيا أئمة المساجد وخطباء الجمعة للتحذير من عواقب الهجرة غير الشرعية وأثرها على المجتمع الجزائري والأسر الجزائرية.

  • إحباط أكثر من 3 آلاف محاولة حرقة خلال الأشهر الماضية

أجمع ضيوف "الفوروم" على ضرورة جعل محاربة الهجرة غير الشرعية للشباب الجزائري أولوية الحكومة والطبقة والسياسية وفعاليات المجتمع المدني باعتبارها تمس بالشرف الجزائري، لاسيما مع الارقام المخيفة التي تتحدث عن إحباط أكثر من 3 آلاف محاولة حرقة خلال الأشهر الماضية وتواجد أكثر من ألف حراق جزائري في مراكز الاحتجاز الاوربية والعشرات ممن التهمهم حوض المتوسط ولفظتهم أمواج البحر على مختلف الشواطئ. وذهب رئيس جمعية "أضواء رايتس" نور الدين بن براهم الذي أكد أن التصاعد الأخير لظاهرة الحرقة في الآونة الأخيرة يعود لخطاب التيئيس الذي تبنته الطبقة السياسية والسلطات على حد سواء منذ بداية الازمة المالية في 2014 ، وهو ما دفع بالشباب إلى الإحباط والتخوف من المستقبل، مشيرا إلى السنوات التي سبقت الأزمة المالية عرفت انخفاضا كبيرا في ظاهرة الحرقة بسبب العديد الكبير من الآليات التي وفرتها الدولة في إطار أجهزة التشغيل ووكالات دعم مشاريع الشباب على غرار أونساج وكناك ما أى بالشباب إلى خدمة مشاريعهم وتجاهل مشروع الحلم الاوربي عن طريق الحرقة. ومن جهته رافع النائب البرلماني والقيادي في المركزية النقابية فرحات شابخ ، لتكافؤ الفرص في توظيف الشباب ، لثنيهم عن الحرقة التي قال إنها لا تشرف الطبقة السياسية في الجزائر حيث لم تعد تقتصر على  الشباب بل امتدت لعائلات بأطفالها. وقبل أن يعدد كل الاجراءات التي قامت بها السلطات والإمكانيات التي وفرتها الدولة لدعم الشباب وتشجيع مشاريعهم، شدد شابخ على ضرورة أن تفتح الحكومة نقاشا واسعا مع جميع الفعاليات السياسية مولاة ومعارضة وكل الفاعلين في المجتمع الجزائري لمحاربة ظاهرة  الحرقة ، مؤكدا أن الشرف الجزائري لا يمكن أن يصبح رخيصا لهذه الدرجة حيث يفضل الشباب العمل في مهن شاقة بإسبانا وإيطاليا بينما تعاني ورشات البناء والفلاحة نقصا كبيرا في اليد العاملة .

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