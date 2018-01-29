لوح: مسابقة جديدة للقضاة خلال أيام
كشف وزير العدل حافظ الأختام ،الطيب لوح، عن فتح مسابقة جديدة للقضاة خلال الأيام القادمة، مؤكدا أنه يمكن استلام واستخراج سجلات الحكم بالنسبة للأحكام الصادرة إبان الثورة. وأكد لوح خلال لقائه مع المجتمع المدني أنّ، الدفعة الأولى من الفائزين من المسابقة ستباشر عملها بعد أربع سنوات، مشيرا إلى أنّ قطاع العدالة يكون قد تقدم في مجال الإصلاح ، موضحا أنّ فتح المسابقة للدفعة الأولى تكون فيها مدة التكوين أربع سنوات ليتماشى ذلك مع اثراء اصلاح قطاع العدالة. وقال وزير العدل أنه يمكن استلام واستخراج سجلات الحكم بالنسبة للأحكام الصادرة إبان الثورة، مشيرا إلى أنه يمكن استخراجها على مستوى المجالس القضائية المتواجدة بالولايات.
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