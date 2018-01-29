فــرعون: بريد الجزائر يوظف أكثر من 3500 عامل..قريبا





أعلنت وزيرة البريد والاتصالات السلكية واللاسلكية والتكنولوجيات والرقمنة ،إيمان هدى فرعون، أمس، أن مؤسسة بريد الجزائر تنوي توظيف أكثر من 3500 عامل عبر 48 ولاية خلال السنة الجارية، وقالت إن الاستغلال التجاري للقمر الاصطناعي الجزائري " ألكوم سات 1" سيكون ابتداء من الصائفة المقبلة. وطمأنت الوزيرة ،هدى فرعون، خلال استضافتها في برنامج ضيف الصباح بالإذاعية الوطنية كل الشباب الموظفين بعقد ما قبل التشغيل لدى مؤسسات الدولة بأنهم سيرسمون بالتأكيد ، موضحة أنه في بريد الجزائر يوجد أكثر من 3200 عقد الإدماج المهني و أكثر من 2600 عقد عمل مدعم ، تم ترسيم أكثر من 50 بالمائة منهم و الباقي سيتم ترسيمهم قبل نهاية السنة الجارية، مشيرة إلى أن مؤسسة بريد الجزائر تنوي توظيف أكثر من 3500 عامل عبر 48 ولاية خلال السنة الجارية. وأكدت فرعون أن الاستغلال التجاري للقمر الاصطناعي الجزائري " ألكوم سات 1" سيكون ابتداء من الصائفة المقبلة ، مشددة على أن كل الشروط متوفرة لتفعيل قانون التجارة الالكترونية بالجزائر، بعد عرضه والمصادقة عليه في البرلمان خلال الأسابيع المقبلة، وقالت إن اتصالات الجزائر شرعت في توطين البيانات على مستوى مركز الحفظ بالجزائر العاصمة في انتظار المركز الثاني بمدينة عنابة وفق معايير دولية ، على أن تكون التسعيرة في متناول المواطنين و الخدمة ذات نوعية حسب المقاييس العالمية ، مشيرة إلى أنه سيتم خلال الأيام المقبلة إطلاق العروض التجارية . وكشفت الوزيرة عن شراكة مع مؤسسة يابانية لإنجاز مركز لحفظ البيانات في الأخضرية ولاية البويرة يلبي الاحتياجات الوطنية و مفتوح حتى على الخارج ، قائلة إن هذا العرض سيكون جاهزا مع نهاية السنة الجارية ، وأفادت بوجود دراسة تخص قاعدة بيانات بمؤسسات الدولة فقط ستكون في الأخضرية و مركزها الثاني سيكون في الكاليتوس بالعاصمة، موضحة أن التجار مدعون لفتح مواقع ويب على أرضية ""دزاد dz " تمهيدا لممارسة نشاط البيع عبر الإنترنت وحتى يتم الدفع الإلكتروني بالجزائر ، حتى يصل موقعه مع قاعدة بيانات الدفع الإلكتروني للبريد و البنوك كما أنه يسهل على مصالح وزارة التجارة مراقبة البيع عبر الانترنت، أما بخصوص الدفع - تضيف الوزير - فللزبون حرية الاختيار سواء إلكترونيا أو بالطريقة التقليدية ، على أن يتم استعمال الدفع الالكتروني بعد تصنيع أجهزة الدفع بالجزائر.

الاستغلال التجاري لـ " ألكوم سات1" ابتداء من الصيف المقبل

أما بخصوص القمر الاصطناعي الجزائري للإتصالات ألكوم سات1، فأوضحت هدى فرعون أنه سيدخل الخدمة في القريب العاجل بعد تجربته لعدة أسابيع ،وسيبدأ أول استغلال له تجاريا مع اتصالات الجزائر الفضائية بالنسبة لخدمة الانترنت و مع الوكالة الوطنية للبث الإذاعي و التلفزي بالنسبة لخدمات التلفزة ابتداء من الصائفة المقبلة ، مؤكدة أن استثمارات اتصالات الجزائر منصبة حاليا على الشبكة من حيث نقل المعلومات بين الولايات من أجل التدفق العالي للانترنت عبر الوطن خاصة في الداخل و في الجنوب ، مشيرة إلى أن 2017 ، شهدت بسط ما يفوق عن 6 آلاف و 800 كلم من الألياف البصرية مضاف إليها مسافة 1200 كلم طول الطريق السيار شرق غرب التي ستنتهي الأشغال منها في الأسابيع القادمة و في نفس السنة أوصلت أكثر من 900 ألف خط جديد منها الألياف البصرية حتى المنزل و كذا إعادة تأهيل الشبكة. . أما عن الاستثمار في المورد البشري فقالت الوزيرة إن اتصالات الجزائر مع الشركاء في التكنولوجيا تقدم تكوينا مجانيا نظريا و تطبيقيا، كاشفة عن تكوين أكثر من 3300 شاب منهم أكثر من 2200 شاب في الشركات المصغرة لبسط الألياف في الكيلومتر الأخير، خلال 2017 .

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