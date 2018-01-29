الوطني
أرسل إلى صديق أرسل إلى صديق
print نسخة للطباعة Plain text نص بسيط comments التعليقات (0)
29/01/2018 12:12:00

أويحيى: بوتفليقة أحـد المــبادرين بالنيبـــاد ويتابع تنفيذ الآليــة


أكد  الوزير الأول ،أحمد أويحيى، بصفته ممثل رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة في قمة الاتحاد الافريقي بأن الجزائر تتقاسم ضرورة إصلاح مؤسساتي وهيكلي للاتحاد الافريقي"، موضحا أن "مضمون هذا الإصلاح سيستفيد من أوسع انضمام للدول الأعضاء". وأوضح الوزير الأول في تدخله خلال هذه الدورة التي عقدت في جلسة مغلقة قبل الافتتاح الرسمي للقمة الـ30 لرؤساء الدول و الحكومات بخصوص الجوانب المتعلقة بتمويل الاتحاد الافريقي أن الآلية المالية للمنظمة ستراعي أدنى حد من التوازن بين كافة الدول الأعضاء وقدراتها الاقتصادية "، مشددا على "أهمية تسيير توافقي لمسار الإصلاح لاسيما من خلال مقاربة تقوم على تبني الدول الأعضاء للاقتراحات المتضمنة فيها ودراستها المفصلة". وشارك الوزير الأول أحمد أويحيى باديس ابابا في دورة المشاورات حول مسألة إصلاح الاتحاد الافريقي عرض خلالها  تصور الجزائر حول مسألة الإصلاح المؤسساتي للاتحاد الافريقي التي ترد ضمن الأولويات الأساسية لعمل المنظمة القارية.

  • ..بوتفليقة أحـد المــبادرين بالنيبـــاد ويتابع تنفيذ الآليــة

شارك الوزير الأول أحمد أويحيى بأديس أبابا في أشغال الدورة العادية الـ 36 للشراكة الجديدة من أجل تنمية إفريقيا (نيباد) بصفته ممثلا لرئيس الجمهورية، عبد العزيز بوتفليقة في ندوة رؤساء دول وحكومات الاتحاد الإفريقي، وبعد تبليغ الحضور"التحيات الأخوية"لرئيس الجمهورية، ذكر أويحيى أن الرئيس بوتفليقة هو أحد المبادرين بالنيباد ويتابع ألية التنمية هذه بـ"اهتمام خاص". كما دعا باسم رئيس الجمهورية ، إلى التنسيق والتعاون بين أعضاء ولجنة الاتحاد الافريقي لتجسيد اجندة 2063 و "مناغمة جهود  البلدان الافريقية من اجل تجسيد مخطط التنمية المستدامة للأمم المتحدة.

  • الجزائر مستعدة لاحتضان ندوة افريقية حول تجفيف موارد تمويل الارهاب في مارس

أكد الوزير الأول بأن الجزائر "مستعدة" لاحتضان ندوة افريقية في مارس المقبل  حول سبل تجفيف المصادر العديدة لتمويل الارهاب، وقال أويحيى:"بلادي مستعدة من أجل تعزيز جهد  قارتنا أكثر في التصدي لتمويل الارهاب لاسيما عن طريق اختطاف الرهائن لاحتضان ندوة افريقية حول هذا الموضوع في مارس المقبل"، موضحا أن هذا الاجتماع يهدف إلى  "تعبئة المجموعة الدولية برمتها من خلال وضع الأمم المتحدة لبروتوكول مكمل  للاتفاقية الدولية لمكافحة الارهاب لسنة 1999 او للاتفاقية الدولية ضد اختطاف  الرهائن لسنة 1983".

  • مشروع مخطط إفريقي للوقاية من "الراديكالية "ومكافحة "التطرف "

دعا الوزير الأول الدول والقارة الإفريقية إلى تعزيز أعمالهم في مجال مكافحة الإرهاب والتطرف العنيف، مجددا التأكيد على استعداد الجزائر لتقاسم تجربتها التي اكتسبتها في مجال مكافحة هذه الآفات، مؤكدا:"بالفعل فان بلداننا وقارتنا مدعوون إلى تعزيز أعمالهم في العديد من المجالات الحاسمة في مجال مكافحة الإرهاب ومنبته التطرف العنيف". وأعلن أويحيى أنه في هذا الإطار أيضا وبدعم من المفوضية الإفريقية سيتم إعداد مشروع مخطط إفريقي للوقاية من الراديكالية ومكافحة التطرف العنيف الذي سيعرضه الرئيس على نظرائه خلال القمة المرتقبة في جويلية 2018 بنواكشط، كما بلّغ الوزير الأول تحيات رئيس الجمهورية للمشاركين في اجتماع مجلس السلم والأمن المكرس لدراسة مقاربة شاملة لمكافحة التهديد الإرهابي العابر للأوطان في إفريقيا.

  • هزيمة داعش في سوريا والعراق تشكل تهديدا لإفريقيا

أوضح أويحيى أن الهزيمة  العسكرية لداعش في العراق وسوريا تمثل دون شك تقدما في مجال المكافحة الشاملة  للإرهاب، (لكنها) خلفت تهديدات جديدة للعالم ليست قارتنا في منأى عنها للأسف، وقال:"..هذه التهديدات تجبر إفريقيا على التجند وتسخير المزيد من الموارد من الأجدر تكريسها لتنمية بلدانها وتحقيق رفاه شعوبها".

عدد القراءات 16 مرة | قراءات اليوم 16 مرة

الإشتراك في تعليقات نظام RSS التعليقات (0 منشور):

أضف تعليقك comment

  • Bold
  • Italic
  • Underline
  • Quote

من فضلك أدخل الكود الذي تراه في الصورة:

جديد الأخبار
image

بوعزقي: تحديث الفلاحة مرتبط بتنظيم المهن

أكد وزير الفلاحة و التنمية الريفية و الصيد البحري ،عبد القادر بوعزغي، أن تحديث وعصرنة القطاع يبقى مرتبطا بتنظيم المهن و الشعب الفلاحية في شكل
image

لوح: مسابقة جديدة للقضاة خلال أيام

كشف وزير العدل حافظ الأختام  ،الطيب لوح، عن فتح مسابقة جديدة للقضاة خلال الأيام القادمة، مؤكدا أنه يمكن استلام واستخراج سجلات الحكم بالنسبة للأحكام الصادرة
image

فــرعون: بريد الجزائر يوظف أكثر من 3500 عامل..قريبا

أعلنت وزيرة البريد والاتصالات السلكية واللاسلكية والتكنولوجيات والرقمنة ،إيمان هدى فرعون، أمس، أن مؤسسة بريد الجزائر تنوي توظيف أكثر من 3500 عامل عبر 48 ولاية
image

أويحيى: بوتفليقة أحـد المــبادرين بالنيبـــاد ويتابع تنفيذ الآليــة

أكد  الوزير الأول ،أحمد أويحيى، بصفته ممثل رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة في قمة الاتحاد الافريقي بأن الجزائر تتقاسم ضرورة إصلاح مؤسساتي وهيكلي للاتحاد الافريقي"،
image

توقيف 12 مهربا بكل من برج باجي مختار و عين قزام

في إطار محاربة التهريب والجريمة المنظمة، أوقفت مفارز للجيش الوطني الشعبي امس الاحد  بكل من برج باجي مختار وعين قزام/ن.ع.6، (12) مهربا وضبطت مركبة رباعية
image

توقيف (12) مهربا وضبطت مركبة رباعية الدفع بكل من برج باجي مختار وعين قزام

أوقفت مفارز للجيش الوطني الشعبي يوم 28 جانفي 2018 بكل من برج باجي مختار وعين قزام الناحية العسكرية السادسة ، (12) مهربا وضبطت مركبة رباعية
image

زيتوني: ملف التجارب النووية "رقــــــــان" يعود للواجهة

·      اللجنة الوزارية المشتركة ستبحث قضية جماجم الشهداء أعلن وزير المجاهدين ،الطيب زيتوني، أمس، عن اقتراحات جديدة ستسلمها الجزائر للجانب الفرنسي, تتعلق  بملف التعويضات الخاصة بالتفجيرات
image

سيدي السعيد: بوتفليقة وضع النقاط على الحروف حول ميثاق الشراكة

ردّ الأمين العام للإتحاد العام للعمال الجزائريين، عبد المجيد سيدي السعيد، أمس، على الإشاعات بخصوص وضعيته الصحية والتي أكدت وفاته بفرنسا، وقال إن تفاجأ من
image

هذه تفاصيل صيغة "LPP" الموجهة للجالية

كشفت وزارة السكن، أمس، عن شروط الاكتتاب في صيغة الترقوي العمومي "أل بي بي" الموجه لأفراد الجالية الجزائرية المقيمة بالخارج، مؤكدة أن عملية التسجيل في
image

بن مرادي : تجميد الاستيراد لا يستهدف معاقبة المواطن

 اعترف  وزير التجارة ،محمد بن مرادي، أمس، بأن نظام رخص الاستيراد أثبت محدوديته في الميدان وأن تجربة العمل به خلصت إلى أنه ليس دائما أنجع
قيم هذا المقال
0