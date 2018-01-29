توقيف 12 مهربا بكل من برج باجي مختار و عين قزام
في إطار محاربة التهريب والجريمة المنظمة، أوقفت مفارز للجيش الوطني الشعبي امس الاحد بكل من برج باجي مختار وعين قزام/ن.ع.6، (12) مهربا وضبطت مركبة رباعية الدفع و(1000) لتر من زيت المائدة و(11) مولدا كهربائيا و(06) مطارق ضغط، فيما حجز عناصر الدرك الوطني (2610) وحدة من مختلف المشروبات ببسكرة وورقلة/ن.ع.4.
من جهة أخرى أوقفت مفارز للجيش الوطني الشعبي وعناصر الدرك الوطني (32) مهاجرا غير شرعي من جنسيات مختلفة بكل من أدرار/ن.ع.3 وبسكرة/ن.ع.4.
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