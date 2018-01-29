توقيف (12) مهربا وضبطت مركبة رباعية الدفع بكل من برج باجي مختار وعين قزام
أوقفت مفارز للجيش الوطني الشعبي يوم 28 جانفي 2018 بكل من برج باجي مختار وعين قزام الناحية العسكرية السادسة ، (12) مهربا وضبطت مركبة رباعية الدفع و(1000) لتر من زيت المائدة و(11) مولدا كهربائيا و(06) مطارق ضغط، فيما حجز عناصر الدرك الوطني (2610) وحدة من مختلف المشروبات ببسكرة وورقلة الناحية العسكرية الرابعة. من جهة أخرى أوقفت مفارز للجيش الوطني الشعبي وعناصر الدرك الوطني (32) مهاجرا غير شرعي من جنسيات مختلفة بكل من أدرار الناحية العسكرية الثالثة وبسكرة الناحية العسكرية الرابعة.
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