

بوعزقي: تحديث الفلاحة مرتبط بتنظيم المهن أكد وزير الفلاحة و التنمية الريفية و الصيد البحري ،عبد القادر بوعزغي، أن تحديث وعصرنة القطاع يبقى مرتبطا بتنظيم المهن و الشعب الفلاحية في شكل



لوح: مسابقة جديدة للقضاة خلال أيام كشف وزير العدل حافظ الأختام ،الطيب لوح، عن فتح مسابقة جديدة للقضاة خلال الأيام القادمة، مؤكدا أنه يمكن استلام واستخراج سجلات الحكم بالنسبة للأحكام الصادرة



فــرعون: بريد الجزائر يوظف أكثر من 3500 عامل..قريبا أعلنت وزيرة البريد والاتصالات السلكية واللاسلكية والتكنولوجيات والرقمنة ،إيمان هدى فرعون، أمس، أن مؤسسة بريد الجزائر تنوي توظيف أكثر من 3500 عامل عبر 48 ولاية



أويحيى: بوتفليقة أحـد المــبادرين بالنيبـــاد ويتابع تنفيذ الآليــة أكد الوزير الأول ،أحمد أويحيى، بصفته ممثل رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة في قمة الاتحاد الافريقي بأن الجزائر تتقاسم ضرورة إصلاح مؤسساتي وهيكلي للاتحاد الافريقي"،



توقيف 12 مهربا بكل من برج باجي مختار و عين قزام في إطار محاربة التهريب والجريمة المنظمة، أوقفت مفارز للجيش الوطني الشعبي امس الاحد بكل من برج باجي مختار وعين قزام/ن.ع.6، (12) مهربا وضبطت مركبة رباعية



توقيف (12) مهربا وضبطت مركبة رباعية الدفع بكل من برج باجي مختار وعين قزام أوقفت مفارز للجيش الوطني الشعبي يوم 28 جانفي 2018 بكل من برج باجي مختار وعين قزام الناحية العسكرية السادسة ، (12) مهربا وضبطت مركبة رباعية



زيتوني: ملف التجارب النووية "رقــــــــان" يعود للواجهة · اللجنة الوزارية المشتركة ستبحث قضية جماجم الشهداء أعلن وزير المجاهدين ،الطيب زيتوني، أمس، عن اقتراحات جديدة ستسلمها الجزائر للجانب الفرنسي, تتعلق بملف التعويضات الخاصة بالتفجيرات



سيدي السعيد: بوتفليقة وضع النقاط على الحروف حول ميثاق الشراكة ردّ الأمين العام للإتحاد العام للعمال الجزائريين، عبد المجيد سيدي السعيد، أمس، على الإشاعات بخصوص وضعيته الصحية والتي أكدت وفاته بفرنسا، وقال إن تفاجأ من



هذه تفاصيل صيغة "LPP" الموجهة للجالية كشفت وزارة السكن، أمس، عن شروط الاكتتاب في صيغة الترقوي العمومي "أل بي بي" الموجه لأفراد الجالية الجزائرية المقيمة بالخارج، مؤكدة أن عملية التسجيل في