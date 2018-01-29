هذه تفاصيل صيغة "LPP" الموجهة للجالية





كشفت وزارة السكن، أمس، عن شروط الاكتتاب في صيغة الترقوي العمومي "أل بي بي" الموجه لأفراد الجالية الجزائرية المقيمة بالخارج، مؤكدة أن عملية التسجيل في الصيغة السكنية “الترقوي العمومي لفائدة الجالية الجزائرية في الخارج ستنطلق صباح هذا الخميس 1 فيفري القادم. وأكد منشور للمؤسسة الوطنية للترقية العقارية على الفايسبوك "أن الجالية الجزائرية المقيمة خارج الوطن يمكنها الاكتتاب لاقتناء مسكن ترقوي عمومي لتمكين الجزائريين المقيمين بالخارج من الاستفادة من هذه الصيغة، معلنة أن عملية التسجيل في الصيغة السكنية الترقوي العمومي "LPP" لفائدة الجالية الجزائرية في الخارج ستنطلق صباح يوم الخميس 1 فيفري القادم. وحسب بيان للمؤسسة فإن التسجيلات الأولى ستتم عبر الموقع الالكتروني www.enpilpp.dz، حيث سيستلم المكتتب رقم تسجيل وكلمة مرور من أجل متابعة عملية الإكتتاب وإستكمال طلبه، وحدد البيان شروط الاستفادة من هذه الصيغة، حيث يشترط ألا يملك أو لا يسبق له أن ملك هو أو زوجه ملكية تامة عقارا، ذا استعمال سكني أو قطعة أرض صالحة للبناء، ولم يستفد هو وزوجه من مساعدة مالية من الدولة لبناء سكن أو شرائه. وكشفت المؤسسة في بيانها، عن تخصيص 2000 وحدة سكنية كدفعة أولى موزعة عبر 24 ولاية و هي : “أدرار – الأغواط – باتنة – بجاية – بسكرة – البويرة – تلمسان – تيارت – تيزي وزو – سيدي بلعباس- قسنطينة – المسيلة- معسكر- ورقلة – وهران- البيض- برج بوعريريج – تيسمسيلت- الوادي- سوق أهراس- ميلة – عين تموشنت – غرداية – غليزان”. كما يمكن لطالب السكن الترقوي العمومي اختيار نوع مسكنه ما بين 3 غرف بمساحة 80 متر مربع أو 4 غرف بمساحة 100 متر مربع أو 5 غرف بمساحة 120 مربع وسكنات فردية وجماعية .أما فيما يتعلق بأسعار السكنات، يقدر سعر السكن الترقوي العمومي بـ 95 ألف دينار جزائري للمتر المربع بدون احتساب الرسوم و يتم دفع ثمن المسكن بالعملة الصعبة عبر حساب بنكي يفتح لدى القرض الشعبي الجزائري.كما ينبغي على كل من سجل عبر الموقع تكوين ملف يتضمن: طلب اقتناء سكن مصادق عليه على مستوى قنصلية بلد الإقامة ( النموذج يمكن تحميله عبر الموقع المخصص www.enpi.dz/espace-téléchargements) و نسخة من بطاقة التعريف الوطنية و شهادة إقامة بالخارج، إضافة إلى تصريح شرفي موقع من الطالب ومصادق عليه على مستوى قنصلية بلد الإقامة يثبت أنه لم يستفد لا هو ولا زوجه من سكن عمومي أو قطعة ارض أو مساعدة مالية من الدولة الجزائرية لاقتناء مسكن أو في إطار البناء الذاتي للسكن.

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