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28/01/2018 12:53:00

مســــــــــــــاهل: الجزائر ليست ببلد منتج للحشيش


أكد وزير الشؤون الخارجية, عبد القادر  مساهل, أنه فيما يخص المتاجرة بالمخدرات "نعلم من يفعل ماذا", مشيرا إلى أن الجزائر ليس بمنتج للمخدرات، مؤكدا أن الحوار بين  الجزائر والمغرب يندرج في إطار الإرادة السياسية لكلا الطرفين. وأوضح مساهل في حوار خص به راديو فرنسا الدولية بث انطلاقا من أديس أبابا و ملتقط  بباريس, حول "انقطاع" الحوار  بين الجزائر والمغرب في مجال مكافحة المتاجرة بالمخدرات, أن الحوار بين  البلدين "يندرج في إطار الإرادة السياسية لكلا الطرفين", مؤكدا أن الجزائر "ليست ببلد منتج للحشيش أو المخدرات أو شيء آخر من هذا القبيل"، وقال:"نحن نعمل على أن يحاول كل واحد بالوسائل التي يتوفر عليها، محاربة هذه الظاهرة من اجل استقرار المنطقة.. وعلى كل واحد أن يبذل   جهده دون أن تكون هناك جدالات كبيرة، و نحن نعلم من يفعل ماذا ومن خلف هذه  الأمور و الجميع يعرف ذلك"، مشيرا إلى تقارير الأمم المتحدة جد واضحة حول عمليات التهريب في العالم". وأكد وزير الشؤون الخارجية أن هذه لظاهرة عالمية يجب التكفل بها في اطار  منظمة الأمم المتحدة قصد "التصدي لهذا النوع من الآفات"، موضحا أنه أثناء ندوة الجزائر العاصمة للمنتدى  الشامل لمكافحة الإرهاب الذي ترأسته مناصفة الجزائر و كندا, تم التأكيد على  وجود علاقة بين  الجريمة المنظمة و محاربة الإرهاب.وبخصوص محاربة الفساد في إفريقيا, أكد الوزير أن رهانات القارة تتمثل في مسألة  "كيف يمكن لإفريقيا أن تسترجع أموالها الموضوعة في مختلف الاماكن؟ والتهرب  الضريبي والتحويل غير القانوني لرؤوس الأموال".

  •  الجزائر لها عقيدتها الخاصة في مجال السلم و الأمن

أكد وزير الشؤون الخارجية أن الجزائر لها عقيدتها الخاصة في مجال السلم والأمن خاصة وأن الأمر  يتعلق بمنطقتنا", مشيرا إلى أن الجزائر تفضل الجهد الوطني امام الظاهرة، وقال:"..لدينا عقيدتنا  الخاصة في مجال السلم و الأمن خاصة وأن الأمر يتعلق بمنطقتنا إذ نعمل دوما على  تفضيل الجهد الوطني لمواجهة ما يحدث, و هذا من منطلق المعاش و التجربة التي  عشناها", مذكرا "لم نعتمد على أي كان للنهوض بعد عشرية سوداء راح ضحيتها 200.000 شخص". و يذكر أن مجموعة بلدان الساحل الـ 5 تعد بمثابة إطار تعاون إقليمي في إطار  محاربة الإرهاب وظاهرة الهجرة, تدعمها فرنسا وبعض البلدان الأوربية وتجمع  خمس دول و هي موريتانيا ومالي وبوركينا فاسو والنيجر والتشاد، وأضاف رئيس الدبلوماسية الجزائرية:"فالاعتماد على النفس يعد بمثابة عامل  هام للغاية إذ لا يمكننا من خلال تجربتنا محاربة الإرهاب في غياب تعبئة  حقيقية بالداخل", مشيرا إلى أن "ما تحتاجه مالي و ما نقوم به من أجل مالي نقوم  به أيضا من أجل النيجر".

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