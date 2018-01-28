"الفاتيكان" يعلن رهبــــــان تيبحيرين "شهداء"





أعلن الفاتيكان، أمس، الرهبان السبعة الذين قتلوا في الجزائر سنة 1996 "شهداء" ، وذلك في مرسوم أصدره تمهيدا لـ"تطويبهم"، وفق ما نقلته وكالة الأنباء الفرنسية. ويأتي هذا بعد أيام قليلة من كشف الصحافة الفرنسية عن موعد إماطة اللثام عن أسباب وفاة رهبان تبحيرين السبعة ، حيث حُدد في الـ 31 من شهر جانفي الجاري، وخُطف الرهبان السبعة الذين تتراوح أعمارهم ما بين 45 و 82 سنة من دير "سيدة الأطلس" بمنطقة تبحيرين في المدية في مارس 1996. وأعلنت الجماعة الإسلامية المسلحة عن مقتلهم في 23 ماي من نفس السنة ، حيث عُثر على رؤوس الرهبان مقطوعة في الـ 30 من نفس الشهر، وجدير بالذكر أن عملية التطويب هي إحدى مراحل التقديس في الطقوس المسيحية الكاثوليكية، حيث يتم تطويب متوفى من طرف الكاهن إذا أتى بمعجزة، ثم يتم تقديسه إذا جاء بمعجزة أخرى.

عدد القراءات 12 مرة | قراءات اليوم 12 مرة