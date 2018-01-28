إضراب مفتوح للشبه الطبي
أعلنت النقابة الجزائرية المستقلة للشبه الطبي، عن عزمها الدخول في إضراب مفتوح عن العمل بداية من الـ 5 فيفري، وجاء في بيان للنقابة أن مجلس نقابة شبه الطبي قرر الدخول في إضراب وطني مفتوح ابتداءً من الخامس من شهر فيفري 2018 ، مؤكدة أنها قامت بالإجراءات القانونية اللازمة وتبليغ الوصاية عن طريق إشعار. هذا ويطالب "الفراملة" بوقف المضايقات التي يتعرض لها زملائهم النقابيين خاصة بولايتي الجلفة وبجاية، إضافة إلى تسوية مسألة التوظيف للسلك شبه الطبي بالنسبة للحائزين على شهادة جامعية في إطار نظام “أل.أم.دي ".
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