تحديد هوية إرهابيين خطيرين أخرين من بين الثمانية المقضي عليهم بخنشلة





في إطار مكافحة الإرهاب وتبعا للعملية النوعية المنفذة من طرف مفرزة للجيش الوطني الشعبي، يوم 26 جانفي 2018 قرب بلدية ششار بولاية خنشلة الناحية العسكرية الخامسة، وبعد التعرف على هوية إرهابيين (02) اثنين من بين الثمانية المقضي عليهم، تم تحديد هوية مجرمين (02) آخرين. ويتعلق الأمر بكل من الارهابي الخطير المبحوث عنه "م. عمار" المدعو "زيد عبد الله" الذي كان ينشط ضمن الجماعات الإرهابية منذ سنة 1995 وهو مسؤول عن عدة أعمال إجرامية، وكذا "ب. مراد" المكنى "أبو فراس"، الذي التحق بالجماعات الارهابية سنة 2010.

وفي إطار حماية الحدود ومحاربة الجريمة المنظمة، أوقفت مفارز للجيش الوطني الشعبي بكل من عين صالح وعين قزام/ن.ع.6، (16) مهربا وضبطت سلاحين (02) ناريين وكمية من الذخيرة ومركبة رباعية الدفع و(07) مولدات كهربائية و(04) مطارق ضغط، في حين أوقف عناصر الدرك الوطني ببشار/ن.ع.3، شخصا بحوزته (06) نظارات ميدان. من جهة أخرى، تمكنت وحدة لحراس السواحل بمستغانم/ن.ع.2، إثر عملية بحث وإنقاذ بحري، من إنقاذ أربعة (04) مرشحين للهجرة غير الشرعية، في حين تم توقيف (23) مهاجرا غير شرعي من جنسيات مختلفة بكل من تلمسان وأدرار وبسكرة وتندوف والأغواط.

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