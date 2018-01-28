

ولد السالك: انتخاب المغرب ضمن مجلس السلم والأمن الإفريقي فضيحة اعتبر وزير الشؤون الخارجية الصحراوي، محمد سالم ولد السالك، أن انتخاب المغرب كعضو في مجلس الأمن و السلم للاتحاد الإفريقي، و الذي تم بنسبة ضعيفة،



للناقد حسان الحديثي: صدور كتاب "حديث الخميس" عن دار المؤلف للطباعة والنشر والتوزيع صدر كتاب "حديث الخميس" للناقد العراقي حسان الحديثي, قدم له الشاعر وليد الصراف, وجاء في 300 صفحة بتغليف مجلد،



عطـــــــــــــــــــــــار: الحكومة مطالبة بالحــــــــــــــذر أكد المدير العام السابق لمجمع سوناطراك، عبد المجيد عطار، إن ارتفاع أسعار البترول لهذا للمستوى يرجع إلى تضافر العديد من العوامل، تدفع سعر البرميل لتحقيق



مســــــــــــــاهل: الجزائر ليست ببلد منتج للحشيش أكد وزير الشؤون الخارجية, عبد القادر مساهل, أنه فيما يخص المتاجرة بالمخدرات "نعلم من يفعل ماذا", مشيرا إلى أن الجزائر ليس بمنتج للمخدرات، مؤكدا أن



"الفاتيكان" يعلن رهبــــــان تيبحيرين "شهداء" أعلن الفاتيكان، أمس، الرهبان السبعة الذين قتلوا في الجزائر سنة 1996 "شهداء" ، وذلك في مرسوم أصدره تمهيدا لـ"تطويبهم"، وفق ما نقلته وكالة الأنباء الفرنسية. ويأتي



إضراب مفتوح للشبه الطبي أعلنت النقابة الجزائرية المستقلة للشبه الطبي، عن عزمها الدخول في إضراب مفتوح عن العمل بداية من الـ 5 فيفري، وجاء في بيان للنقابة أن مجلس



تحديد هوية إرهابيين خطيرين أخرين من بين الثمانية المقضي عليهم بخنشلة في إطار مكافحة الإرهاب وتبعا للعملية النوعية المنفذة من طرف مفرزة للجيش الوطني الشعبي، يوم 26 جانفي 2018 قرب بلدية ششار بولاية خنشلة الناحية العسكرية



ولد عباس: "لا مساس بالقطاع العمومي مهما كان" أكد الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني ،جمال ولد عباس، أنه لا مساس بالقطاع العمومي مهما كان، مشيرا الى ضرورة المحافظة على ضرورة الثوابت العمومية. وأوضح



دافيد: "باريس" مستعدة لإعادة جماجم الشهداء الجزائريين · لائحة بـ 41 جمجمة ثبت أنها من الجزائر أكد مدير المتحف الوطني الفرنسي للتاريخ الطبيعي برونو دافيد أنه "مستعد" لإعادة جماجم شهداء المقاومين الجزائريين سقطوا