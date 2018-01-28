ولد عباس: "لا مساس بالقطاع العمومي مهما كان"
أكد الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني ،جمال ولد عباس، أنه لا مساس بالقطاع العمومي مهما كان، مشيرا الى ضرورة المحافظة على ضرورة الثوابت العمومية. وأوضح ولد عباس خلال تجمع له بولاية المسيلة بالقول:"..لا مساس بالقطاع العمومي مهما كان "، مضيفا سندعم الشراكة بين القطاع الخاص و العام، لكن بشرط المحافظة على الثوابت العمومية حسب ما أملاه رئيس الجمهورية. وقال الامين العام لجبهة التحرير الوطني، لا وجود لخوصصة وحشية ، مشيرا الى أن الرئيس ألح على المكاسب الاجتماعية من اهمها التربية والصحة والسكن و خاصة القدرة الشرائية.
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