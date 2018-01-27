انقاذ ثلاثة أشخاص من الموت جراء اختناقهم بالغاز بثنية الحد بتيسمسيلت
تمكن أعوان الحماية المدنية لتيسمسيلت بعد ظهر اليوم السبت من إنقاذ ثلاثة أشخاص من الموت جراء اختناقهم بغاز أحادي أكسيد الكربون داخل مسكنهم المتواجد بمدينة ثنية الحد حسبما أفادت به ذات المصالح.
وأوضح ذات المصدر أن أعوان الوحدة الثانوية لدائرة ثنية الحد قد تدخلوا في حدود الساعة الثالثة و20 دقيقة زوالا لإنقاذ ثلاثة أفراد من عائلة واحدة (امرأتان وشاب) تتراوح أعمارهم ما بين 27 و37 سنة تعرضوا لصعوبات كبيرة في التنفس جراء استنشاقهم لغاز أحادي أكسيد الكربون المنبعث من سخان الماء الموصول بمطبخ مسكنهم المتواجد بوسط مدينة ثنية الحد.
وقد قدمت للمصابين الإسعافات الأولية في عين المكان قبل أن يتم نقلهم إلى مصلحة الاستعجالات الطبية بالمؤسسسة العمومية الاستشفائية لثنية الحد لاستكمال العلاج استنادا إلى ذات المصدر.
من جهتها فتحت مصالح أمن دائرة ثنية الحد تحقيقا لمعرفة ملابسات الحادث
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