5 فيفري موعد ضراب مفتوح للشبه الطبي





اعلنت اليوم، النقابة الجزائرية المستقلة للشبه الطبي، عن عزمها الدخول في إضراب مفتوح عن العمل بداية من يوم الإثنين 5 فيفري.

وحسبما المعلومات الواردة انه تم إتخاذ كافة التدابير و الإجارءات القانونية وتبليغ الوصاية عن طريق إشعار، لتفادي الأحكام القضائية بعدم شرعية الإضراب الذي تعتزم النقابة الجزائرية المستقلة للشبه الطبيا لدخول فيه بعد تماطل الوزارة تقول النقابة في التجسيد العديد من المطالب التي رفعناها لها”.

للإشارة، مطالب تختصر على “وقف المضايقات التي يتعرض لها زملائهم النقابيين خاصة بولايتي الجلفة وبجاية”، إضافة إلى تسوية مسألة التوظيف للسلك شبه الطبي بالنسبة للحائزين على شهادة جامعية في إطار نظام “أل.أم.دي “.

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