الجزائر ضيف شرف،لمعرض القاهرة الدولي للكتاب
انطلقت الفعاليات الفنية والثقافية لمعرض القاهرة الدولي للكتاب صباح اليوم السبت وتستمر حتى 10 فيفري، وتحل الجزائر في هاته التظارهرة بضيف الشرف، ويحمل المعرض شعار القوى الناعمة.. كيف؟ وحسبما علمناه انه سيشارك في معرض هذا العام 27 دولة منها 17 دولة عربية، و10 دول أجنبية، كما يشارك في الدورة الجديدة 849 ناشرا، منهم 10 أجانب، و367 ناشرا عربيا، و10 ناشرين أجانب، وناشران أفريقيان، كما تشارك 7 مؤسسات صحفية، و33 مؤسسة حكومية، ويصل عدد الأجنحة في المعرض 1194 جناحا،
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