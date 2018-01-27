

انقاذ ثلاثة أشخاص من الموت جراء اختناقهم بالغاز بثنية الحد بتيسمسيلت تمكن أعوان الحماية المدنية لتيسمسيلت بعد ظهر اليوم السبت من إنقاذ ثلاثة أشخاص من الموت جراء اختناقهم بغاز أحادي أكسيد الكربون داخل مسكنهم المتواجد بمدينة



5 فيفري موعد ضراب مفتوح للشبه الطبي اعلنت اليوم، النقابة الجزائرية المستقلة للشبه الطبي، عن عزمها الدخول في إضراب مفتوح عن العمل بداية من يوم الإثنين 5 فيفري. وحسبما المعلومات الواردة انه تم



مرموري يدعو إلى إدراج الطابع التقليدي في انجاز المشاريع السياحية وتأهيل الفنادق دعا وزير السياحة والصناعة التقليدية، حسن مرموري، اليوم السبت بالجزائر العاصمة، إلى إدراج الطابع التقليدي في انجاز المشاريع السياحية وفي عملية تأهيل وتزيين الفنادق وذلك



الجزائر ضيف شرف،لمعرض القاهرة الدولي للكتاب انطلقت الفعاليات الفنية والثقافية لمعرض القاهرة الدولي للكتاب صباح اليوم السبت وتستمر حتى 10 فيفري، وتحل الجزائر في هاته التظارهرة بضيف الشرف، ويحمل المعرض شعار



انقاذ امرأة من موت محقق بعد سقوطها في بئر عميق بدور "أولاد ميمون" (تيسمسيلت تمكن أعوان الحماية المدنية لتيسمسيلت اليوم السبت من إنقاذ امرأة من الموت المحقق بعد سقوطها داخل بئر عميق بعمق حوالي 13 متر بدوار "أولاد ميمون"



الجزائر ضيف شرف في معرض القاهرة الدولي للكتاب بدءا من اليوم تحل الجزائر ضيف شرف على الطبعة الـ49 لمعرض القاهرة الدولي للكتاب، الذي تفتح فعالياته ابتداء من اليوم وتستمر إلى غاية 10 فيفري. ويشرف وزير الثقافة عز



القضاء على ثمانية (08) إرهابيين خطيرين بخنشلة في إطار مكافحة الإرهاب وتبعا للعملية النوعية المنفذة من طرف مفرزة للجيش الوطني الشعبي، يوم أمس 26 جانفي 2018 قرب بلدية ششار بولاية خنشلة/ن.ع.5، والتي



قطاع غزة في نداء للعالم: أنقذونــــــــــــــا أطلق تجمع المؤسسات الخيرية في قطاع غزة نداء تحت عنوان «أنقذوا غزة»، بعدما تدهور الواقع الحياتي في القطاع بشكل خطير، وتدهورت الظروف الاقتصادية والمعيشية بشكل



مستخدمو الملاحة الجوية يستأنفون العمل استأنف مستخدمو الملاحة التجارية في شركة الخطوط الجوية الجزائرية بطريقة عادية العمل، أمس، في مطار هواري بومدين بالجزائر العاصمة، بعد أن شنوا إضرابا، الخميس، تضامنا