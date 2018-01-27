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27/01/2018 12:22:00

انقاذ امرأة من موت محقق بعد سقوطها في بئر عميق بدور "أولاد ميمون" (تيسمسيلت


 تمكن أعوان الحماية المدنية لتيسمسيلت اليوم السبت من إنقاذ امرأة من الموت المحقق بعد سقوطها داخل بئر عميق بعمق حوالي 13 متر بدوار "أولاد ميمون" ببلدية المعاصم (تيسمسيلت) حسبما علم لدى ذات المصالح. وأوضح ذات المصدر لجريدة الاتحاد الجزائري بأن عناصر فرقة الغطس التابعة للوحدة الرئيسية لعاصمة الولاية مدعومة بأعوان التدخل للوحدة الثانوية لدائرة عماري تمكنا من إنقاذ امرأة تبلغ من العمر 55 سنة وتعاني من اضطرابات نفسية من الموت المحقق بعد سقوطها في بئر عمقها حوالي 13 مترا منها 20ر1 متر مملوئة بالمياه. وقد دام تدخل الأعوان حوالي ساعة واحدة ليتم إخراج المرأة التي تعرضت لضيق في التنفس بسبب ضيق البئر لتحول على إثره إلى مصلحة الاستعجالات الطبية بالمؤسسة العمومية الاستشفائية لتيسمسيلت.

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