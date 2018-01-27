القضاء على ثمانية (08) إرهابيين خطيرين بخنشلة





في إطار مكافحة الإرهاب وتبعا للعملية النوعية المنفذة من طرف مفرزة للجيش الوطني الشعبي، يوم أمس 26 جانفي 2018 قرب بلدية ششار بولاية خنشلة/ن.ع.5، والتي كلّلت بالقضاء على ثمانية (08) إرهابيين خطيرين واسترجاع ثمانية (08) أسلحة نارية، تم تحديد هوية إرهابيين إثنين (02)، يتعلق الأمر بكل من "س. عبد الرحيم" المكنى "المنتصر" و"ن. خالد" المدعو "شرحبيل"، هذا الأخير كان قد التحق بالجماعات الارهابية سنة 2005. في سياق متصل وبفضل استغلال المعلومات، كشفت مفرزة للجيش الوطني الشعبي بالأغواط/ن.ع.4، مخبأ للذخيرة يحوي (320) طلقة من مختلف العيارات، فيما أوقف عناصر الدرك الوطني بباتنة/ن.ع.5، عنصر (01) دعم للجماعات الارهابية. من جهة أخرى وفي إطار محاربة التهريب والجريمة المنظمة، ضبط عناصر الدرك الوطني (16410) وحدة من مختلف المشروبات و(2820) وحدة من مواد التنظيف بكل من الوادي وبسكرة/ن.ع.4.

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