عيسى: تكلفة الحج لن تكون مرتفعة





· تخصيص حصة للحج لأفراد الجالية يحددها المجلس الوزاري المشترك





أكد وزير الشؤون الدينية والأوقاف، محمد عيسى، أن قرار تخصيص حصة للجالية الوطنية المقيمة بالخارج يعود للمجلس الوزاري المشترك الذي سينعقد شهر مارس المقبل. وأفاد الوزير في رده على سؤال شفهي للنائب عن التجمع الوطني الديمقراطي، أميرة سليم، حول تخصيص حصة للحج لأفراد الجالية بكل من تونس والمغرب، بأن الأمر معروض على السلطات منذ سنوات غير أن وجود عراقيل حالت دون تحقيقه لغاية الآن، مضيفا بأن هذا القرار بيد المجلس الوزاري المشترك الذي سيلتئم شهر مارس المقبل. ويتعلق الأمر بإعادة النظر في بنود الاتفاقية المبرمة مع وزارة الحج السعودية التي كانت تحظر على الجزائر تنظيم مناسك الحج لغيرها، و هو الأمر الذي تم بالفعل من خلال مراجعة هذه المواد. أما بالنسبة لتكلفة الحج، فقد طمأن الوزير الراغبين في أداء مناسكه بأن الارتفاع لن يكون كبيرا حيث أكد بأن "آخر التقارير تبشر بأن هذه التكلفة لن تكون مرتفعة بشكل كبير مقارنة بالسنة الماضية"، مذكرا في هذا الصدد بأن المملكة العربية السعودية أدخلت في تعاملاتها التجارية جميعا ضريبة على القيمة المضافة بقيمة 5 بالمائة و هو ما سيؤثر على ما سيدفعه الحاج.

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