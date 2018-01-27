الوطني
أرسل إلى صديق أرسل إلى صديق
print نسخة للطباعة Plain text نص بسيط comments التعليقات (0)
27/01/2018 11:12:00

عيسى: تكلفة الحج لن تكون مرتفعة


  • ·      تخصيص حصة للحج لأفراد الجالية يحددها المجلس الوزاري المشترك


أكد وزير الشؤون الدينية والأوقاف، محمد عيسى، أن قرار تخصيص حصة للجالية الوطنية المقيمة بالخارج يعود للمجلس الوزاري المشترك الذي سينعقد شهر مارس المقبل. وأفاد الوزير في رده على سؤال شفهي للنائب عن التجمع الوطني الديمقراطي، أميرة سليم، حول تخصيص حصة للحج لأفراد الجالية بكل من تونس والمغرب،  بأن الأمر معروض على السلطات منذ سنوات غير أن وجود عراقيل حالت دون تحقيقه لغاية الآن،  مضيفا بأن هذا القرار بيد المجلس الوزاري المشترك الذي سيلتئم شهر مارس المقبل. ويتعلق الأمر بإعادة النظر في بنود الاتفاقية المبرمة مع وزارة الحج السعودية التي كانت تحظر على الجزائر تنظيم مناسك الحج لغيرها، و هو الأمر الذي تم بالفعل من خلال مراجعة هذه المواد. أما بالنسبة لتكلفة الحج، فقد طمأن الوزير الراغبين في أداء مناسكه بأن الارتفاع لن يكون كبيرا حيث أكد بأن "آخر التقارير تبشر بأن هذه  التكلفة لن تكون مرتفعة بشكل كبير مقارنة بالسنة الماضية"، مذكرا في هذا الصدد بأن المملكة العربية السعودية أدخلت في تعاملاتها التجارية جميعا ضريبة على القيمة المضافة بقيمة 5 بالمائة و هو ما سيؤثر على ما سيدفعه الحاج.

 

عدد القراءات 18 مرة | قراءات اليوم 18 مرة

الإشتراك في تعليقات نظام RSS التعليقات (0 منشور):

أضف تعليقك comment

  • Bold
  • Italic
  • Underline
  • Quote

من فضلك أدخل الكود الذي تراه في الصورة:

جديد الأخبار
image

الجزائر ضيف شرف،لمعرض القاهرة الدولي للكتاب

انطلقت الفعاليات الفنية والثقافية لمعرض القاهرة الدولي للكتاب صباح اليوم السبت وتستمر حتى 10 فيفري، وتحل الجزائر في هاته التظارهرة  بضيف الشرف، ويحمل المعرض شعار
image

انقاذ امرأة من موت محقق بعد سقوطها في بئر عميق بدور "أولاد ميمون" (تيسمسيلت

 تمكن أعوان الحماية المدنية لتيسمسيلت اليوم السبت من إنقاذ امرأة من الموت المحقق بعد سقوطها داخل بئر عميق بعمق حوالي 13 متر بدوار "أولاد ميمون"
image

الجزائر ضيف شرف في معرض القاهرة الدولي للكتاب بدءا من اليوم

تحل الجزائر ضيف شرف على الطبعة الـ49 لمعرض القاهرة الدولي للكتاب، الذي تفتح فعالياته ابتداء من اليوم وتستمر إلى غاية 10 فيفري. ويشرف وزير الثقافة عز
image

القضاء على ثمانية (08) إرهابيين خطيرين بخنشلة

في إطار مكافحة الإرهاب وتبعا للعملية النوعية المنفذة من طرف مفرزة للجيش الوطني الشعبي، يوم أمس 26 جانفي 2018 قرب بلدية ششار بولاية خنشلة/ن.ع.5، والتي
image

قطاع غزة في نداء للعالم: أنقذونــــــــــــــا

أطلق تجمع المؤسسات الخيرية في قطاع غزة نداء تحت عنوان «أنقذوا غزة»، بعدما تدهور الواقع الحياتي في القطاع بشكل خطير، وتدهورت الظروف الاقتصادية والمعيشية بشكل
image

مستخدمو الملاحة الجوية يستأنفون العمل

استأنف مستخدمو الملاحة التجارية في شركة الخطوط الجوية الجزائرية بطريقة عادية العمل، أمس، في مطار هواري بومدين بالجزائر العاصمة، بعد أن شنوا إضرابا، الخميس، تضامنا
image

عيسى: تكلفة الحج لن تكون مرتفعة

·      تخصيص حصة للحج لأفراد الجالية يحددها المجلس الوزاري المشترك أكد وزير الشؤون الدينية والأوقاف، محمد عيسى، أن قرار تخصيص حصة للجالية الوطنية المقيمة بالخارج يعود
image

بن غبريط: الطور الابتدائي لا يتطلب توظيف أساتذة التربية البدنية

أكدت وزيرة التربية الوطنية، نورية بن غبريط، أن الطور الابتدائي لا يتطلب توظيف أستاذة متخصصين في التربية البدنية والرياضية"، مبرزة أن ذلك يتعلق بمعايير بيداغوجية
image

مساهل: الجزائر ستعرض تقريرا حول مكافحة الارهاب والتطرف

أكد وزير الشؤون الخارجية، عبد القادر مساهل، باديس ابابا أن الجزائر ستعرض تقريرا حول الوقاية من الإرهاب والتطرف العنيف ومكافحتهما في افريقيا وذلك بمناسبة القمة
image

مباركي: 290 ألف منصب تكوين مهني جديد لدورة فيفري

 ·      فتح 20 مؤسسة تكوين جديدة وتوظيف 2000 مكون جديد ·      مشروع القانون المتعلق بالتمهين قريبا بالبرلمان أعلن وزير التكوين والتعليم المهنيين ،محمد مباركي، أن قطاعه يقترح
قيم هذا المقال
0