مساهل: الجزائر ستعرض تقريرا حول مكافحة الارهاب والتطرف





أكد وزير الشؤون الخارجية، عبد القادر مساهل، باديس ابابا أن الجزائر ستعرض تقريرا حول الوقاية من الإرهاب والتطرف العنيف ومكافحتهما في افريقيا وذلك بمناسبة القمة الـ 30 لرؤساء الدول والحكومات المزمع تنظيمها باديس ابابا يومي 28 و 29 جانفي 2018. وأوضح مساهل في تصريح للصحافة، أن " الجزائر ستعرض هذا التقرير في اطار العهدة التي أوكلت لرئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة الذي عينه نظراءه في سنة 2017 كمنسق للاتحاد الافريقي في مجال الوقاية من الارهاب و التطرف العنيف و مكافحتهما في افريقيا"، كما يندرج هذا التقرير ضمن أهم النشاطات المتضمنة في أشغال القمة الـ 30 لرؤساء الدول و الحكومات. ويذكر أن تعيين رئيس الدولة لهذه المهمة قد تم عرفانا و تكريما له على التزامه الشخصي و المتجدد في مجال مكافحة الارهاب الدولي و كذا لمساهمة الجزائر المعتبرة و الفعلية في التجنيد الدولي حول مكافحة هذه الآفة.في ذات الإطار و تمهيدا لقمة رؤساء الدول و الحكومات، سيعقد مجلس السلم والأمن للاتحاد الافريقي اجتماعه العادي الذي سيترأسه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي لدراسة الاستراتيجية الافريقية لمكافحة ظاهرة الارهاب و التطرف العنيف. كما سيسبق قمة رؤساء الدول انعقاد اجتماع لجنة الـ 10 حول اصلاح مجلس الأمن، وكذا مناقشة تقرير مجلس السلم والأمن حول تسوية النزاعات في افريقيا. ومن المقرر عقد قمة أخرى رفيعة المستوى حول ليبيا تحت اشراف الرئيس الكونغولي دنيس ساسو-انغيسو اضافة الى قمة لجنة التفكير حول افريقيا في آفاق 2063 ، وتجدر الإشارة إلى أن قمة هذه السنة ستعقد تحت شعار "نجاح مكافحة الفساد: طريق مستدام من أجل تحول افريقيا". واعتبر مساهل أن افريقيا مطالبة بالتزود بقدرات من أجل ضمان تنميتها في ظل الهدوء من خلال مكافحة الفساد.

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