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27/01/2018 10:41:00

"SNTF" تستلم أول قطار "كوراديا" ..غدا


 تستلم الشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية  ، غدا، أول قطار جديد للخطوط الطويلة (كوراديا) من مجموع 17 قطارا  من تصميم وصنع المصنع الفرنسي آلستوم. وأوضح بيان للشركة أن "العمليات التجارية لإنزال أول قطار كوراديا من مجموع 17  طلبتها الشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية من المصنع الفرنسي آلستوم ستكون  يوم الاحد 28 جانفي 2018 على مستوى الرصيف الخاص لشركة ميناء الجزائر (ميناء  الجزائر) (مركز رقم 34) انطلاقا من ميناء سافوني (إيطاليا)". كما أبرزت الشركة أنها ستقوم بتجارب دون مسافرين طيلة شهر فيفري على أن يدخل  القطار حيز الخدمة مطلع شهر مارس المقبل. وينظم التوجيه بالاشتراك بين المؤسسة العمومية  للتكوين المهني والمستخدم، حيث حددت مدة التكوين عن طريق التمهين بين سنة على  الأقل وثلاث سنوات على الأكثر حسب كل تخصص.وسيتم بموجب هذا القانون، إنشاء بنك المعطيات على مستوى الإدارة المركزية  لوزارة التعليم والتكوين المهنيين، على أن يتم إعداد معطياته على مستوى كل  بلدية وكل ولاية.وتتضمن معطيات هذا البنك بصفة خاصة القائمة الاسمية  والمؤهلات المهنية لمعلمي التمهين والحرفيين وكذا قائمة المستخدمين.  كما ألزم  البلدية ومن خلال التنسيق مع المؤسسات العمومية للتكوين المهني المتواجدة  بإقليمها في ترقية التمهين عن طريق إعلام الجمهور الواسع خاصة فئة الشباب عن  فرص التمهين المقدمة من قبل مختلف المستخدمين,  إلى جانب وضع لجنة خاصة  للمصالحة على المستوى المحلي مكلفة بالحسم في المنازعات المحتملة لدى تنفيذ  عقود التمهين. ويذكر أن رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة كان قد نوه باستحداث هذا  القانون خلال مصادقة مجلس الوزراء عليه، داعيا كافة قطاعات النشاط لاسيما المتعاملين الاقتصاديين إلى المشاركة في ترقية تكوين و تمهين مهنيين أكثر نجاعة لصالح اقتصاد وطني تنافسي. وأوضح وزير  التعليم والتكوين المهنيين، محمد مباركي أن هذا القانون  هو منهج تكوين يستجيب للمعايير الدولية وتعتمده الدول المتقدمة بشكل واسع، لافتا إلى أن هذا النمط من التكوين يجري بنسبة 80 بالمائة  في المؤسسات الاقتصادية  أو لدى حرفي ومؤسسات التكوين المهني. ووفقا  لإحصائيات الوزارة فإن الجزائر تحوز على 1250 مؤسسة تكوينية، ويسمح جهاز  التكوين بالتكفل بـ600 ألف  متربص في السنة، وقد تجاوز تعداد المتمهنين خلال الدخول التكويني لهذا الموسم، 58 بالمائة من مجموع المتربصين المسجلين في  القطاع حسب نفس المصدر.

 

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