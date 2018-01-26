

زوجة زوجة المجاهد كريم بلقاسم في ذمة الله انتقلت إلى رحمة الله المجاهدة قمار محجوبة أرملة المجاهد كريم بلقاسم عن عمر ناهز 87 سنة حسب ما أوردت وكالة الأنباء الجزائرية اليوم الجمعة نقلا



الرئيس الامريكي اكتشفت بعد الرئاسة خبث وشر الصحافة والإعلام شن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، خلال مشاركته في أعمال منتدى دافوس الاقتصادي، اليوم الجمعة، هجوما عنيفا على وسائل الإعلام، فيما رد عليه صحفيون بصيحات استهجان.وقال



بلجيكا تسلم فرنسا مشتبها بضلوعه في هجوم باريس سلمت بلجيكا للسلطات الفرنسية متطرفا يشتبه بتقديمه المساعدة لمنفذي الهجوم الإرهابي في باريس نوفمبر/تشرين الثاني 2015.وجاء في بيان للنيابة العامة البلجيكية، اليوم الجمعة، أنه في



الجزائر ستعرض تقريرا حول مكافحة الارهاب والتطرف العنيف في افريقيا أكد وزير الشؤون الخارجية، عبد القادر مساهل،امس الخميس باديس ابابا أن الجزائر ستعرض تقريرا حول الوقاية من الإرهاب والتطرف العنيف و مكافحتهما في افريقيا و



حجز شاجنتين للتهريب على متنهما 41910لترا من الوقود و40 كلغ من الكيف بمستغانم على إثر دورية على الشريط الحدودي بتندوف الناحية العسكرية الثالثة ، عثرت مفرزة للجيش الوطني الشعبي يوم 26 جانفي 2018، على مسدسين رشاشين من نوع



القضاء على ثمانية ارهابين ببلدية شرشار ولاية خنشلة حسب بيان لوزارة الدفاع الوطني اكد قائلا انه تبعا للعملية التي تم فيها القضاء على سبعة(07) إرهابيين خطيرين صباح هذا اليوم 26 جانفي 2018 بمنطقة



بعد يومين من زفافها.المذيعة المغربية هاجر في ذمة الله وقال المركز الوطني للطب الشرعي في مدينة الرحمة، بالدار البيضاء، إن سبب وفاة الإعلامية هاجر العدلوني، البالغة من العمر 22 عاما، هو التسمم بغاز البوتان "CO"



تواجد الجناج الجزائري محرز في معقل آرسنال طرج اكثر من استفسار؟ شوهد الجناح الدولي الجزائري رياض محرز نجم فريق ليستر سيتي على مدرجات "ملعب الإمارات" خلال مواجهة آرسنال وضيفه تشيلسي في إطار نصف نهائي كأس الرابطة



مجزرة مرعبة على طول الطريق الوطني رقم 06 سعيدة البيض مجزرة مرورية بولاية السعیدة اسفرت عن 14 قتیلا و 20 جريحا اثر اصطدام حافلة لنقل المسافرين وسیارة أجرة الحدث بولایة السعیدة الحديث المرع والرهيب وقع