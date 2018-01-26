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26/01/2018 23:00:00

زوجة زوجة المجاهد كريم بلقاسم في ذمة الله


انتقلت إلى رحمة الله المجاهدة قمار محجوبة أرملة  المجاهد كريم بلقاسم عن عمر ناهز 87 سنة حسب ما أوردت وكالة الأنباء الجزائرية اليوم الجمعة نقلا عن وزارة  المجاهدين. وحسب ذات المصادر ان جنازة شيعت  هذا  الجمعة  بعد صلاة العصر بمقبرة العالية .

 

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زوجة زوجة المجاهد كريم بلقاسم في ذمة الله

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