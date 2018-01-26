الرئيس الامريكي اكتشفت بعد الرئاسة خبث وشر الصحافة والإعلام





شن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، خلال مشاركته في أعمال منتدى دافوس الاقتصادي، اليوم الجمعة، هجوما عنيفا على وسائل الإعلام، فيما رد عليه صحفيون بصيحات استهجان.

وقال ترامب، في حواره مع الاقتصادي الألماني كارل شواب، المشرف على المنتدى، بعد كلمته الختامية، إنه لاقى معاملة حسنة من وسائل الإعلام عندما كان رجل أعمال يمارس حياته التجارية، مبينا أن المعاملة اختلفت تمامًا عندما دخل عالم السياسة.

وأضاف ترامب: "أدركت فقط بعد أن أصبحت رئيسا مدى الخبث والعدوانية والشر والزيف التي قد تمارسها الصحافة".

وعلى إثر هذا التصريح انهالت صيحات الاستهجان والاستنكار بوجه الرئيس الأمريكي من بعض الحاضرين في الصالة، بينهم سياسيون ورجال أعمال وإعلاميون.

وكان ترامب قد أعلن مرارا أن معظم وسائل الإعلام الأمريكية تنشر بشكل متعمد معلومات مزيفة حوله، وقال، خلال أحد مؤتمراته الصحفية في البيت الأبيض، إن "درجة الزيف في الصحافة خرج عن نطاق السيطرة".

المصدر r.s

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