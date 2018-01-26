الجزائر ستعرض تقريرا حول مكافحة الارهاب والتطرف العنيف في افريقيا
أكد وزير الشؤون الخارجية، عبد القادر مساهل،امس الخميس باديس ابابا أن الجزائر ستعرض تقريرا حول الوقاية من الإرهاب والتطرف العنيف و مكافحتهما في افريقيا و ذلك بمناسبة القمة ال30 لرؤساء الدول والحكومات المزمع تنظيمها باديس ابابا يومي 28 و 29 يناير 2018.
وأوضح السيد مساهل في تصريح للصحافة، أن " الجزائر ستعرض هذا التقرير في اطار العهدة التي أوكلت لرئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة الذي عينه نظراءه في سنة 2017 كمنسق للاتحاد الافريقي في مجال الوقاية من الارهاب و التطرف العنيف و مكافحتهما في افريقيا".
كما يندرج هذا التقرير ضمن أهم النشاطات المتضمنة في أشغال القمة ال30 لرؤساء الدول و الحكومات.
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يذكر أن تعيين رئيس الدولة لهذه المهمة قد تم عرفانا و تكريما له على التزامه الشخصي و المتجدد في مجال مكافحة الارهاب الدولي و كذا لمساهمة الجزائر المعتبرة و الفعلية في التجنيد الدولي حول مكافحة هذه الآفة.
في ذات الإطار و تمهيدا لقمة رؤساء الدول و الحكومات، سيعقد مجلس السلم و الامن للاتحاد الافريقي اجتماعه العادي الذي سيترأسه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي لدراسة الاستراتيجية الافريقية لمكافحة ظاهرة الارهاب و التطرف العنيف.
كما سيسبق قمة رؤساء الدول انعقاد اجتماع لجنة ال10 حول اصلاح مجلس الأمن و كذا مناقشة تقرير مجلس السلم و الأمن حول تسوية النزاعات في افريقيا.
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