حجز شاجنتين للتهريب على متنهما 41910لترا من الوقود و40 كلغ من الكيف بمستغانم
على إثر دورية على الشريط الحدودي بتندوف الناحية العسكرية الثالثة ، عثرت مفرزة للجيش الوطني الشعبي يوم 26 جانفي 2018، على مسدسين رشاشين من نوع كلاشنيكوف ، ومخزنين وكمية من الذخيرة.وفي ذات الاطار اي محاربة التهريب والجريمة المنظمة، ضبطت مفارز للجيش الوطني الشعبي بالتنسيق مع عناصر الجمارك شاحنتين وسيارتين رباعيتي الدفع وجهاز كشف عن المعادن وكميات معتبرة من الوقود الموجهة للتهريب تقدر بـ (41910) لتر بكل من تمنراست وبرج باجي مختارالناحية العسكرية السادسة وتبسة والطارف وسوق اهراسالناحية العسكرية الخامسة .، فيما تم حجز (384) وحدة من مختلف المشروبات ببسكرة الناحية العسكرية الرابعة وضبط (40) كيلوغرام من الكيف المعالج من طرف حراس السواحل بمستغانم الناحية العسكرية الثانية من جهة أخرى أوقفت مفارز للجيش الوطني الشعبي وعناصر الدرك الوطني (18) مهاجر غير شرعي من جنسيات مختلفة بكل من تلمسان وتندوف وبشار وأدرار والأغواط وغرداية فيما أحبط حراس السواحل بعين تيموشنتالناحية العسكرية الثانية ، محاولة هجرة غير شرعية لـ (48) شخصا كانوا على متن قارب تقليديي الصنع.
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