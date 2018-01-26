القضاء على ثمانية ارهابين ببلدية شرشار ولاية خنشلة
حسب بيان لوزارة الدفاع الوطني اكد قائلا انه تبعا للعملية التي تم فيها القضاء على سبعة(07) إرهابيين خطيرين صباح هذا اليوم 26 جانفي 2018 بمنطقة الرخوش ببلدية ششار ولاية خنشلةالناحية العسكرية الخامسة تمكنت مفرزة للجيش الوطني الشعبي من القضاء على إرهابي خطير آخر وإسترجاع بندقية رشاشة بمنظار وكمية من الذخيرة ، لترتفع حصيلة عدد الإرهابيين المقضي عليهم إلى (08) إرهابيين خطيرين واسترجاع (08) قطع أسلحة والعملية لا تزال متواصلة.
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