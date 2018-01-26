

بعد يومين من زفافها.المذيعة المغربية هاجر في ذمة الله وقال المركز الوطني للطب الشرعي في مدينة الرحمة، بالدار البيضاء، إن سبب وفاة الإعلامية هاجر العدلوني، البالغة من العمر 22 عاما، هو التسمم بغاز البوتان "CO"



تواجد الجناج الجزائري محرز في معقل آرسنال طرج اكثر من استفسار؟ شوهد الجناح الدولي الجزائري رياض محرز نجم فريق ليستر سيتي على مدرجات "ملعب الإمارات" خلال مواجهة آرسنال وضيفه تشيلسي في إطار نصف نهائي كأس الرابطة



مجزرة مرعبة على طول الطريق الوطني رقم 06 سعيدة البيض مجزرة مرورية بولاية السعیدة اسفرت عن 14 قتیلا و 20 جريحا اثر اصطدام حافلة لنقل المسافرين وسیارة أجرة الحدث بولایة السعیدة الحديث المرع والرهيب وقع



وزير العدل : مسابقة إعتماد الموثقين والمحضرين القضائيين السنة الجارية أعلن وزير العدل حافظ الأختام، الطيب لوح، أن إجراء مسابقة الوطنية للموثقين والمحضرين القضائيين ستكون هذه السنة من اجل تغطية العجز المقدر بـ 2000 منصب. وأرجع



مفارز للجيش الوطني الشعبي تحجز 14720 زجاجة وتدمر ثلاث قنابل تقليدية الصنع دمرت مفارز للجيش الوطني الشعبي بكل من تبسة والطارف الناحية العسكرية الخامسة يوم 24امس 2018، ثلاثة (03) قنابل تقليدية الصنع. وفي إطار محاربة التهريب والجريمة المنظمة



امن تيسمسيلت يحجز 375 كيس من مواد التنظيف منتهية الصلاحية تمكنت قوات الشرطة بالأمن الحضري الثالث بأمن ولاية تيسمسيلت بتاريخ 23 / 01 / 2018 من حجز كمية من مواد التنظيف كانت تروج بالسوق اليومي



صندوق النقد الدول يخنق تونس ظهرت بيانات للبنك المركزي التونسي اليوم الأربعاء أن تفاقم العجز التجاري أدى إلى مزيد من تآكل احتياطي العملة الصعبة، الذي أصبح يغطي واردات 89 يوما فقط وهو أضعف مستوى في 15 عاما.



عز الدين ميهوبي، يؤكد: فتح أبواب الشراكة مع الجالية الجزائرية في الخارج في المجال الثقافي والفني أكد وزير الثقافة عز الدين ميهوبي، أول أمس، خلال استقباله لوفد الجالية الجزائرية بالخارج أن الأبواب مفتوحة أمامهم للشراكة و التواصل لإنعاش الحياة الثقافية و