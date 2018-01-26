بعد يومين من زفافها.المذيعة المغربية هاجر في ذمة الله
وقال المركز الوطني للطب الشرعي في مدينة الرحمة، بالدار البيضاء، إن سبب وفاة الإعلامية هاجر العدلوني، البالغة من العمر 22 عاما، هو التسمم بغاز البوتان "CO" في بيتها.وتسلمت عائلة العدلوني جثمان ابنتها، وتوجهت إلى فاس، مسقط رأسها، لدفنها، بحضور المقربين الذين لا يزالون تحت هول الصدمة.وترك خبر الوفاة صدمة في الوسط الإعلامي المغربي، وأثار ضجة كبرى على وسائل التواصل الاجتماعي، حيث كثرت الإشاعات حول أسباب وفاة الشابة العروس، قبل أن يحسم الطب الشرعي الجدل.
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