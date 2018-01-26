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26/01/2018 08:44:00

تواجد الجناج الجزائري محرز في معقل آرسنال طرج اكثر من استفسار؟


شوهد الجناح الدولي الجزائري رياض محرز نجم فريق ليستر سيتي على مدرجات "ملعب الإمارات" خلال مواجهة آرسنال وضيفه تشيلسي في إطار نصف نهائي كأس الرابطة الإنجليزية لكرة القدم. وأثار تواجد محرز في الملعب جدلا كبيرا بين مشجعي آرسنال على مواقع التواصل الاجتماعي، واعتقد كثيرون منهم أن هذا دليل على أن الجزائري الدولي في طريقه للانضمام لـ"لجانرز" خلال الانتقالات الشتوية الحالية.ولكن يبدو أن السبب الحقيقي لتواجد محرز في ملعب "الإمارات" معقل آرسنال، لم يكن له أي علاقة بانضمامه المحتمل لفريق شمال لندن، فبحسب صحيفة "ميرور" البريطانية، فإن محرز تواجد في العاصمة لندن من أجل حضور المباراة، ولرؤية صديقه المقرب وزميله ال وربطت تقارير عدة محرز بالانتقال إلى نادي آرسنال أو إلى أحد الفرق الأوروبية الكبيرة خلال الانتقالات الشتوية الحالية، ولكن شيئا من هذا القبيل لم يحدث حتى الآن بسبب مبالغة نادي ليستر في مطالباته المادية مقابل تسريح لاعبه الجزائري.ويقدم محرز مستويات رائعة هذا الموسم مع ليستر في الدوري الإنجليزي الممتاز، إذ سجل ثمانية أهداف حتى الآن بعد انقضاء 24 مرحلة من المسابقة.سابق في ليستر، الفرنسي نجولو كانتي، الذي يدافع حاليا عن ألوان نادي تشيلسي.

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