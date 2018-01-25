مجزرة مرعبة على طول الطريق الوطني رقم 06 سعيدة البيض
مجزرة مرورية بولاية السعیدة اسفرت عن 14 قتیلا و 20 جريحا اثر اصطدام حافلة لنقل المسافرين وسیارة أجرة الحدث بولایة السعیدة الحديث المرع والرهيب وقع مساء الیوم الخميس ،على مستوى الطريق الوطني رقم 6 الرابط بین ولايتي سعیدة والبیض في منطقة تیمطلادس ، وھذا على اثر اصطدام المباشر لحافلة نقل المسافرين وسیارة أجرة. وخلف الحادث في حصیلة اولیة 14 قتلى والعديد من الجرحى ( 20 جريحا منھم 3 في حالة حرجة
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