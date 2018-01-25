وزير العدل : مسابقة إعتماد الموثقين والمحضرين القضائيين السنة الجارية





أعلن وزير العدل حافظ الأختام، الطيب لوح، أن إجراء مسابقة الوطنية للموثقين والمحضرين القضائيين ستكون هذه السنة من اجل تغطية العجز المقدر بـ 2000 منصب.

وأرجع الوزير لوح خلال إجابته على السؤال الشفوي الذي رفعه له النائب عن التجمع الوطني الديمقراطي حكيم بري، اليوم، عدم اجراء مسابقة الموثقين والمحضريين القضائيين منذ 11 سنة، إلى عدم الحاجة لهم كون سنة 2006 عرفت توظيف 2000 منهم.

وفي السياق أكد لوح أن السبب الذي تأجلت بسببه المسابقة، يعود للاطارين التنظيميين المهنيين لسنتي 2008 و2009 الذي يفرض التكون لمدة سنتين، مشيرا إلى عدم وجود هياكل ومدارسة من أجل إجرائه، لهذا تم تقليص مدة التكوين الى سنة واحة فقط.

وأوضح وزير العدل حافظ الاختام انه سيتم فتح اقطاب خاصة بالحقوق عبر كل الجامعات، مشيرا ان شهادة الكفاءة المهنية للمحاماة لم تتوقف وآخر مسابقة تم اجراؤها كانت سنة 2015.

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