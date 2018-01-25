مفارز للجيش الوطني الشعبي تحجز 14720 زجاجة وتدمر ثلاث قنابل تقليدية الصنع





دمرت مفارز للجيش الوطني الشعبي بكل من تبسة والطارف الناحية العسكرية الخامسة يوم 24امس 2018، ثلاثة (03) قنابل تقليدية الصنع. وفي إطار محاربة التهريب والجريمة المنظمة وبفضل استغلال المعلومات، ضبطت مفرزة للجيش الوطني الشعبي بالتنسيق مع مصالح الأمن الوطني بجانت الناخية العسكرية الرابعة خمسة (05) أسلحة نارية، فيما تم حجز (14720) وحدة من مختلف المشروبات بكل من ورقلة الناحية العسكرية الرابعة وغليزان ووهران الناحية العسكرية الثانية في سياق آخر وفي إطار محاربة الهجرة غير الشرعية، تمكنت وحدة من حرس السواحل تابعة للواجهة البحرية الغربية بالناحية العسكرية الثانية، من تنفيذ عملية إنقاذ بحري لتسعة عشر (19) مهاجر غير شرعي، إثر انقلاب القارب المطاطي الذي كان يقلهم، حيث تم اجلاؤهم إلى ميناء بني صاف بولاية عين تموشنت. فيما أحبطت وحدة أخرى محاولة هجرة غير شرعية لسبعة (07) أشخاص كانوا على متن قارب نزهة بوهران الناحية العسكرية الثانية من جهة أخرى، أوقفت مفارز للجيش الوطني الشعبي وعناصر الدرك الوطني وحرس الحدود (16) مهاجرا غير شرعي من جنسيات مختلفة بكل من تلمسان وعين تموشنت وأدرار والأغواط وغرداية.

عدد القراءات 31 مرة | قراءات اليوم 1 مرة