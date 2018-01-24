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24/01/2018 17:05:00

امن تيسمسيلت يحجز 375 كيس من مواد التنظيف منتهية الصلاحية


تمكنت قوات الشرطة بالأمن الحضري الثالث بأمن ولاية تيسمسيلت  بتاريخ

23 / 01 / 2018 من حجز كمية من مواد التنظيف كانت تروج بالسوق اليومي ببلدية تيسمسيلت مع توقيف شخصين  متورطين في بيع هذه السلعة.

العملية حسب مصدرها تمت بناء على الاستغلال الجيد لمعلومات مفادها وجود مواد تنظيف تروج بسوق يومي ببلدية تيسمسيلت تباع بأقل من سعرها الحقيق و هو ما يساعد على رواجها بسرعة.

التحري الميداني الذي قام به عناصر قوات الشرطة ساعد على تحديد مكان عرض هذه السلع و تحديد هوية القائمين على ترويجها في وسط السوق.

النتائج الايجابية التي سجلتها مصالح أمن ولاية تيسمسيلت تأتي في إطار المساعي  و المجهودات التي تبذلها مصالح أمن ولاية تيسمسيلت لحماية المواطن و سلامة صحته بالتنسيق مع مختلف الشركاء.

 

تم إنجاز ملف قضائي ضد المتورطين في القضية ، في الأخير يدعو أمن ولاية تيسمسيلت جميع المواطنين لتحلي بالحذر و التأكد من تاريخ الصلاحية الذي تضعه المؤسسة المنتجة على منتجاتها مع التواصل معنا عبر الأرقام الخضراء 1548 للتبليغ عن قضايا مماثلة.

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امن تيسمسيلت يحجز 375 كيس من مواد التنظيف منتهية الصلاحية

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