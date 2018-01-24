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24/01/2018 12:23:00

بن يونس : أنا من أدخل رخص الاستيراد


أكد رئيس الحركة الشعبية الجزائرية الوزير السابق ،عمارة بن يونس، أن رخص الاستيراد المطبقة في الجزائر مأخوذة من نموذج الرخص المعتمدة من قبل المنظمة العالمية للتجارة. وأوضح بن يونس في حوار مع موقع " كل شيء عن الجزائر عربي" أن الحكومة الجزائرية اعتمدت إجراء رخص الاستيراد عندما كان هو وزيرا للتجارة، مؤكدا:"..أنا من أدخل رخص الاستيراد ونقلت النقاش حولها إلى المجلس الشعبي الوطني. لقد واجهتنا آنذاك مشكلتين أساسيتين في مجال الاستيراد هما مشكلة السيارات ومشكلة الاسمنت. وقال رئيس الحركة الشعبية بخصوص السيارات:"..استوردنا 437 ألف سيارة سنة 2014 وبعنا منها حوالي 300 ألف سيارة وبقيت 130 ألف سيارة مكدسة. والمعمول به في التجارة الخارجية أن أي سلعة يتم إستيرادها تدفع تكاليفها ثلاثة أشهر بعد دخولها السوق الوطنية، لكن الذي حدث مع هذه السيارات المكدسة أننا دفعنا ثمنها مسبقا للمصدر دون أن نبيعها"- وفقا لذات الموقع-، أما بالنسبة للإسمنت فقال:"طاقة الانتاج المحلي هي حوالي 18 مليون طن بينما حاجيات السوق الوطنية تقدر بحوالي 22 مليون طن، ما يعني أننا كنا بحاجة لاستيراد أربعة ملايين طن إضافية. لكن وارداتنا من الاسمنت بلغت تسعة إلى عشرة ملايين طن والمتضرر هو المنتوج الوطني الذي بقي مكدسا كذلك"، وأضاف:"..ليعلم الجزائريون أن هذه الرخص معتمدة من قبل المنظمة العالمية للتجارة، بل هي نسخة من الرخص المعمول بها في إطار المنظمة".

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