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24/01/2018 12:13:00

توقيف عنصر(01) دعم للجماعات الإرهابية بباتنة


أوقفت مفرزة مشتركة للجيش الوطني الشعبي، يوم 23 جانفي 2018، عنصر (01) دعم للجماعات الإرهابية بباتنة الناحية العسكرية الخامسة ، فيما كشفت ودمرت مفارز أخرى، على إثر عمليات بحث وتمشيط بكل من باتنة الناحية العسكرية الخامسة وتيزي وزو والبليدة الناحية العسكرية الأولى، ثلاثة (03) مخابئ للإرهابيين و(03) قنابل تقليدية الصنع و(03) كيلوغرامات من المواد المتفجرة. وفي إطار محاربة التهريب والجريمة المنظمة، أوقفت مفرزة للجيش الوطني الشعبي ثلاثة (03) مهربين وحجزت معدات تنقيب عن الذهب ببرج باجي مختارالناحية العسكرية السادسة ، في حين ضبط عناصر الدرك الوطني، خلال عمليتين منفصلتين بكل من تلمسان الناحية العسكرية الثانية  وورقلة الناحية العسكرية الرابعة أربعة (04) تجار مخدرات بحوزتهم (68,8) كيلوغرام من الكيف المعالج.  من جهة أخرى، تمكنت وحدة لحراس السواحل بوهران الناحية العسكرية الثانية ، إثر عملية بحث وإنقاذ بحري على بعد ستة أميال بحرية شمال رأس فالكون، من إنقاذ ثلاثة عشر (13) مرشحا للهجرة غير الشرعية، كما تم إحباط محاولة هجرة غير شرعية لـ (08) أشخاص آخرين كانوا على متن قارب مطاطي بعين تموشنت الناحية العسكرية الثانية ، فيما أوقفت مفارز للجيش الوطني الشعبي وعناصر الدرك الوطني (62) مهاجرا غير شرعي من جنسيات مختلفة بكل من تلمسان وبشار وبرج باجي مختار.

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