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24/01/2018 11:02:00

كعوان: تنصيب سلطة ضبط الصحافة المكتوبة..قريبا


أكد وزير الاتصال ،جمال كعون، أن تأجيل تنصيب لجنة ضبط الصحافة المكتوبة التي كانت مبرمجة قبل نهاية سنة 2017 جاء من أجل درستها بشكل معمق. وأوضح كعوان في الندوة الصحفية التي عقدها عقب عرضه لتسوية ميزانية 2015 أمام لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني أن لجنة ضبط الصحافة المكتوبة سترى النور خلال هذه السنة، مؤكدا على أثرها المباشر في تنظيم قطاع بشكل عام، قائلا: " بالنسبة لي التواريخ ليست مهمة بقدر أهمية اللجنة ومستواها والمهمة الكبيرة المناط بها"، وقال إن هذه اللجنة ستعمل على إعادة الاعتبار للقطاع الذي لم يعد يقدم ما عليه حسبه، من خلال تسويتها للعديد من المشاكل. وأكد الوزير أن القمر الجديد السكوم 1 سيكون جاهز للاستخدام بداية من شهر جوان القادم لتصبح القنوات التلفزيونية والإذاعية تبث عليه بدل استخدام أقمار أجنبية كنيل سات وغيرها لأنها تكلف أموال كبيرة من المفروض أن تذهب للقمر الجزائري. وفيما يتعلق بتنفيذ ميزانية القطاع للسنة 2015، فقد كشف وزير الاتصال جمال كعوان أن القطاع قد استفاد من غلاف مالي قدره 20.118.680.000 دج ، وتضمنت ميزانية التجهيز لوزارة الاتصال الى غاية 31 ديسمبر 2015 ، 122 عملية استثمار قيد الانجاز، برخصة برنامج إجمالية قدرها 82.441 مليار دينار جزائري. وقال كعوان إن  سنة 2015 نقطة تحول هامة في تنفيذ الأهداف المرسومة في المخطط الخماسي 2012-2019 وفقا لبرنامج رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة ، مستعرضا  الوضعية العامة التي عرفها قطاعه وكذا الخطوط العريضة للاعتمادات المالية الإجمالية المخصصة له خلال سنة 2015، حيث أشار الى حسابي التخصيص اللذان كانت تتوفر عليهما الوزارة قبل اقفالهما. حيث يتعلق الأول بصندوق دعم وسائل الإعلام المكتوبة والسمعية البصرية والالكترونية ونشاطات التكوين وتحسين مستوى الصحافيين والمتدخلين في مهن الاتصال، أما الثاني فيخص الرسوم المخصصة للمؤسسات السمعية و البصرية. وعقب عرض الوزير، فسح المجال أمام أعضاء اللجنة للتعبير عن انشغالاتهم وطرح تساؤلاتهم والتي تمحورت أساسا حول أهمية القطاع وضرورة عصرنته ورقمنته وتحسين أدائه وخدماته لاستقطاب الرأي العام، وذلك وفق معايير مضبوطة لوضع حد لكل التجاوزات في القطاع الاعلامي، ومنه ابراز دور سلطة الضبط لتنظيم عمل الصحافة وضمان احترام أخلاقيات المهنة، كما تناول النواب مسألة حيازة بطاقة الصحفي المحترف، التصريح بالصحفيين ، وتعرض النواب أيضا الى ضرورة وضع حد لمشكل التشويش الذي تعاني منه عدة نقاط البث في الوطن .

 

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