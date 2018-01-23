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23/01/2018 20:32:00

والي تيسمسيلت الشروع قريبا في توزيع أزيد من ألف مسكن


يرتقب أن يتم قريبا توزيع أكثر من ألف وحدة سكنية عمومية ايجارية وموجهة للقضاء على البناءات الهشة وغير اللائقة بمدينة تيسمسيلت, حسبما أعلن عنه مساء اليوم الثلاثاء والي الولاية. وأوضح عبد القادر بن مسعود خلال زيارته التفقدية لعديد المشاريع التنموية بعاصمة الولاية أن هذه السكنات الجديدة المتواجدة بالمنطقة السكنية "الصفاح" تشمل على حصة بحوالي 600 مسكن عمومي إيجاري فيما ستخصص البقية للتكفل بالقضاء على السكن الهش على مستوى حي "حسان". وشدد ذات المسؤول على أهمية الإسراع في إطلاق أشغال الربط بمختلف الشبكات والتهيئة الخارجية على مستوى الحصة السكنية المذكورة. ومن جهة أخرى أكد السيد بن مسعود على ضرورة إنهاء أشغال التهيئة الحضرية على مستوى المنطقة السكنية "الصفاح" التي تضم 1.050 مسكن مأهولة حاليا خلال شهر مارس المقبل علما بأن الأشغال تتضمن تعبيد الطرقات الحضرية وانجاز الأرصفة واستحداث مساحات خضراء وتوفير الإنارة العمومية فضلا على انجاز ملعبين رياضيين جواريين سيتكفل ديوان الترقية والتسيير العقاري بتجسيدهما. وبورشة انجاز 800 مسكن بصيغة البيع بالإيجار ضمن برنامج "عدل2" بمخطط شغل الأراضي "الصنوبر" دعا الوالي المؤسسة التركية المكلفة بتجسيد المشروع الى تدعيم الورشة بيد عاملة محلية وكذا الاعتماد على تموين المشروع انطلاقا من المحاجر التي تنشط على مستوى الولاية. وكشف مدير مشاريع سكنات "عدل" بالولاية عمر بلجوهر ل"وأج" بالمناسبة عن أن المؤسسة التركية المذكورة التزمت بتسليم 800 مسكن ضمن برنامج "عدل2" قبل الآجال التعاقدية والمحددة ب21 شهرا وأضاف قائلا "سطرنا ورقة طريق وفق توجيهات وقرارات السلطات الولائية بما يساهم في إعطاء دفع قوي للمشروع". وفيما يتعلق بحصة 1.500 مسكن من نفس الصيغة بعاصمة الولاية صرح نفس المصدر أن "ملف هذه الحصة السكنية متواجد عل مستوى الوزارة الوصية حيث ننتظر موافقة الحكومة للانطلاق في تجسيدها وذلك ضمن إجراءات المنح بالتراضي". للإشارة تضمن الزيارة التفقدية للوالي كذلك معاينة وتيرة أشغال انجاز 4 آلاف مقعد بيداغوجي للمركز الجامعي لتيسمسيلت وتفقد أشغال تجسيد شبكتي الماء الشروب والتطهير بحي "165 مسكن". وقد وعد الوالي سكان الحي بإطلاق خلال الأيام القليلة المقبلة لأشغال التهيئة الحضرية التي رصد لها غلاف مالي قدر ب63 مليون دج.

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