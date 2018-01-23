طمار: 3 ألاف مرقي عقاري غير مسجل بالسجل الوطني





دعا وزير السكن والعمران والمدينة ،عبد الوحيد طمار، أمس، المقاولين المتخلفين عن التسجيل ضمن صندوق الضمان والكفاءة المتبادلة في الترقية العقارية إلى تسجيل أنفسهم خلال الثلاثي الأول من 2018، كاشفا عن وجود 3 آلاف و 508 مرقي عقاري غير مسجل في السجل الوطني للمرقين العقاريين. وأوضح وزير السكن خلال إشرافه على تسليم الاعتمادات للمرقين الـ 122 الجدد عن إحصاء 3508 مرقي غير مسجل تمت دعوتهم لتسجيل أنفسهم خلال الثلاثي الأول من السنة الجارية ، وقال إن أي تخلف عن الأجراء سينتج عنه فسخ اعتمادات المرقي غير المسجل، كاشفا أنه تم إيداع أزيد من 9400 ملف من طرف المرقين العقاريين للحصول على الاعتماد على مستوى وزارة السكن والعمران والمدينة منهم 5240 مسجلين ضمن صندوق الضمان والكفاءة المتبادلة في الترقية العقارية، وأضاف:"..الصندوق سجل 5240 مرقي عقاري مسجلين ضمن صندوق الضمان والكفاءة المتبادلة في الترقية العقارية من بين الـ 7000 الحائزين على الاعتماد، أي بنسبة بلغت 63% ومن بين أزيد من 9400 ملف يوجد أزيد من 8700 ملف حيز الدراسة ما نسبته 93 % وتحصل 3864 ملف على الموافقة و رفض 337 ملف.".

التأخر في إنجاز 16 ألف وحدة سكنية..

كشف وزير السكن بالعاصمة وجود أزيد من 16 ألف وحدة سكنية بصيغتي الترقوي المدعم والسكن التساهمي عرفت تأخرا في الإنجاز عبر 46 ولاية، مؤكدا أن القطاع يعمل على معالجة العراقيل المسجلة لإعادة إطلاق المشاريع المتأخرة، وتم إحصاء 270 مرقي أخل بالتزاماته و344 ورشة متوقفة، ومن بين العراقيل ذكر الوزير التماطل في إبرام عقود البيع حسب المخططات واستثمار أموال المكتتبين في مشاريع أخري إلى جانب هجر الورشات.

منح إعتمادات لـ 122 مرقي عقاري جديد

منح، وزير السكن والعمران والمدينة، عبد الوحيد تمار، إعتمادات جديدة لـ 122 مرقي عقاري، مؤكدا في حفل تسليم شهادات الإعتماد الذي إحتضنه مقر صندوق ضمان الكفالة المتبادلة بأولاد فايت، عن وجود أكثر من 3 ألاف و500 مرقي عقاري معتمد وغير مدرج في السجل الوطني للمرقين العقاريين. فيما أبرز أن 270 منهم غير ملتزمين بعملهم، معلنا عن إنشاء بطاقية وطنية للمرقين العقاريين ومكاتب الدراسات خلال الثلاثي الأول من السنة الجارية.

وزّعنا سكنات "عدل" بسيدي عبد الله غير مكتملة..

اعترف وزير السكن بتسليم سكنات "عدل" بالمدينة الجديدة في العاصمة “سيدي عبد الله”، غير مكتملة وبدون غاز، ما سبب العديد من المشاكل للمواطنين.

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