بوحجة: الجزائر مهتمة بترقية تعاونها الاستراتيجي مع روسيا





استقبل رئيس المجلس الشعبي الوطني،السعيد بوحجة، سفير فيدرالية روسيا لدى الجزائر إيغور بيلياييف الذي أدى له زيارة بمقر المجلس.وقد تطرق الطرفان خلال هذا اللقاء إلى ما يجمع البلدين من علاقات تاريخية رفيعة المستوى واستعرضا ما عرفته من تطور على أكثر من صعيد واتفقا على مواصلة دعمها على المستويين الإقليمي والجهوي لاسيما في ظل توافق وجهات النظر حول العديد من المسائل. وبعدما قدم لمحة عن إصلاحات رئيس الجمهورية وكذا التوجهات الاقتصادية الجديدة للجزائر، جدد رئيس المجلس الشعبي الوطني اهتمام الجزائر بترقية تعاونها الاستراتيجي مع روسيا لاسيما من خلال استغلال قنوات تعاون جديدة فضلا عن القطاعين التقليديين للدفاع و الطاقة، ودعا في نفس السياق إلى إنعاش التعاون البرلماني بما يخدم هذه الشركة معلنا عن تنصيب مرتقب لمجموعة صداقة برلمانية مع روسيا.ومن جهته، أكد السفير أن بلاده مهتمة بتعزيز تعاونها مع الجزائر من منطلق كونها دولة قوية على المستويين الأمني والسياسي ونظرا لدورها المحوري في المنطقة مثمنا، في نفس السياق، الجهود المبذولة لترقية هذا التعاون وتنويع مجالاته.

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