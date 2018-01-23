توقيف 9 عناصر دعم للجماعات الارهابية بباتنة





أوقفت مفرزة مشتركة للجيش الوطني الشعبي، يوم 22 جانفي 2018، تسعة (09) عناصر دعم للجماعات الإرهابية بباتنة الناحية العسكرية الخامسة ، كما كشفت مفرزة أخرى للجيش الوطني الشعبي، بالتنسيق مع أفراد الأمن الوطني بسكيكدة الناحية الدعسكرية الخامسة ، مخبأ يحوي أدوات ومواد كيميائية تُستعمل في إعداد المتفجرات بالإضافة إلى أغراض مختلفة أخرى.

وفي إطار محاربة التهريب والجريمة المنظمة، أوقفت مفرزة للجيش الوطني الشعبي، ببرج باجي مختارالناحية العسكرية السادسة، أربعة (04) مهربين وضبطت شاحنة محملة بـ (1.75) طن من المواد الغذائية و(12000) لتر من مادة زيت المائدة، في حين تم توقيف شخصين (02) وحجز شاحنة (01) وأدوات التنقيب عن الذهب بتمنراست الناحية العسكرية السادسة . وفي نفس السياق، أوقف عناصر الدرك الوطني بكل من ورقلة وبسكرة الناحية العسكرية الرابعة ، أربعة (04) مهربين وضبط (2456) وحدة من مختلف المشروبات و(1050) علبة سجائر.

من جهة أخرى وفي إطار محاربة الهجرة الغير الشرعية، أوقف عناصر الدرك الوطني وحراس الحدود (34) مهاجر غير شرعي من جنسيات مختلفة بكل من تلمسان وسيدي بلعباس والأغواط وغرداية وبشار وتندوف.

عدد القراءات 23 مرة | قراءات اليوم 1 مرة