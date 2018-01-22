تيسمسيلت: رفع التجميد عن 92 مشروعا يخص قطاع التربية





وهي تشرف على افتتاح مجمع مدرسي ،أمس، ببلدية تيسمسيلت أكدت مديرة التربية ،ايمان ستوتي، وهذا استنادا لمصادر إعلامية حظيت بدعوة من قبل خلية الاتصال والإعلام على مستوى مديرية التربية بتيسمسيلت التي أصبحت بقصد متعمد تريد أبعاد جريدة "الاتحاد" من تغطية أنشطة مديرية التربية . وهو ما حصل في فعاليات الندوة الجهوية المنعقدة مؤخرا بحيث لم توجه الدعوة إلى جريدة "الاتحاد" بل تمويها إلى مسؤول النشر والأحق عنوان الجريدة أولى بالمراسلة إلا أن ذلك لم يمنع الجريدة من تغطية مجريات الندوة الجهوية بل كانت السباقة في تنوير الأسرة التربوية على كل ما جاءت به الندوة وقتها أعلمنا مديرة التربية بالخلل الحاصل وهو ما اعتبرته بالعمل الصبياني المقزز .العملية تكررت صباح أمس وتبين بأن خلية الاتصال أصرت على تهميش جريدة "الاتحاد" من التغطية إلا أن الجريدة أصرت هي الأخرى نقل الخبر وتتقدم رسميا بشكوى إلى الأمين العام لوزارة التربية لأنه أدرى بما حدث قبل أيام فقط . وأكدت مديرية التربية على هامش مراسم وضع الخدمة لمجمع مدرسي جديد بحي "المرجة" في لقاء مع الصحفيين بأنه تم في الآونة الأخيرة رفع التجميد عن 92 مشروعا يخص قطاع التربية بولاية تيسمسيلت حسبما كشفت عنه مديرة القطاع. مبرزة أن هذه المشاريع تتعلق بإنجاز مجمعات مدرسية ومتوسطات وثانويات ومطاعم مدرسية وداخليات فضلا عن أشغال التهيئة والترميم لعديد الهياكل التربوية. وأكدت ذات المسؤولة أن رفع التجميد عن هذه المشاريع من شأنه "امتصاص الضغط" عن القطاع في مجال التكفل الجيد للتلاميذ لاسيما من الجانبين البيداغوجي والاجتماعي. و يتسع المجمع المدرسي الجديد الذي أشرفت السلطات المحلية لدائرة تيسمسيلت على وضعه حيز الخدمة لـ 109 تلميذ يتوزعون على ستة أقسام. وسيسمح هذا المرفق التربوي بفك الضغط الذي كان مسجلا على المدارس الابتدائية المتواجدة بحي "المرجة" لعاصمة الولاية ومنها مدرسة "حسيبة بن بوعلي".

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