عضوا مجلس الأمة يشارك في أشغال الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا بفرنسا





يشارك السيدان يوسف بوتخيل و رشيد بوغربال، عضوا مجلس الأمة في أشغال المرحلة الأولى للدورة العادية 2018 للجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا، وذلك في الفترة ما بين 22 و 26 جانفي 2018، بمدينة ستراسبورغ (فرنسا). و يتضمن جدول أعمال الاجتماع دراسة عدة مواضيع من بينها:

حماية الاطفال المتضررين من النزاعات المسلحة؛

الحصانة القضائية للمنظمات الدولية والحقوق الشخصية؛

تعزيز اللوائح الدولية التي تحظر التجارة في السلع المستخدمة في جميع أشكال التعذيب.

جدير بالذكر أن البرلمان الجزائري يشارك بصفة منتظمة في اجتماعات الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا ويحوز على صفة "مدعو".

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