زمالي: رفع الأجر القاعدي غير وارد





أعلن وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي ،مراد زمالي ، أمس، عن إدماج أكثر من 400 ألف منصب عمل مؤقت في 2018،مشيرا الى أن رفع الأجر القاعدي غير وارد. وقال زمالي خلال زيارة قادته إلى ولاية برج بوعريريج، إنه سيتم إدماج أكثر من 400 ألف منصب عمل مؤقت خلال السنة الجارية، مستبعدا رفع الأجر القاعدي نظرا للوضعية المالية التي تعيشها البلاد. وبخصوص مناصب العمل المتاحة صرح وزير العمل والتشغيل والضمان الإجتماعي بوجود 100 ألف منصب عبر أجهزة التشغيل العمومية، و40 ألف منصب عبر جهاز المساعدة على الإدماج المهني، مع 60 ألف مصب متوفر عبر العقود المهنية في القطاع الاقتصادي، كما سيتم فتح أكثر من 400 ألف منصب شغل في التوظيف الكلاسيكي في2018.

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