توقيف 3 عناصر دعم للإرهاب بسوق أهراس





أوقفت وحدات للجيش الوطني الشعبي،أمس الأحد، بسوق أهراس ثلاثة عناصر دعم للجماعات الإرهابية، حسب بيان لوزارة الدفاع الوطني .

وأوقفت مفارز للجيش الوطني الشعبي بكل من عين قزام وتمنراست، سبعة مهربين وحجزت مركبتين رباعيتي الدفع وأربعة أجهزة كشف عن المعادن وجهاز اتصال عبر الأقمار الصناعية، ، إضافة إلى توقيف أربعة تجار مخدرات بتلمسان

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