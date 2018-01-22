توقيف 3 عناصر دعم للإرهاب بسوق أهراس
أوقفت وحدات للجيش الوطني الشعبي،أمس الأحد، بسوق أهراس ثلاثة عناصر دعم للجماعات الإرهابية، حسب بيان لوزارة الدفاع الوطني .
وأوقفت مفارز للجيش الوطني الشعبي بكل من عين قزام وتمنراست، سبعة مهربين وحجزت مركبتين رباعيتي الدفع وأربعة أجهزة كشف عن المعادن وجهاز اتصال عبر الأقمار الصناعية، ، إضافة إلى توقيف أربعة تجار مخدرات بتلمسان
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