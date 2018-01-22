الإطاحة بعناصر شبكة دولية مختصة في تهريب السيارات وتزوير وثائقها بتلمسان





في إطار مكافحة الارهاب وبفضل الاستغلال الجيد للمعلومات، أوقفت مفرزة للجيش الوطني الشعبي، يوم 21 جانفي 2018 بسوق أهراس/ن.ع.5، ثلاثة (03) عناصر دعم للجماعات الإرهابية. وفي إطار محاربة التهريب والجريمة المنظمة، أوقفت مفارز للجيش الوطني الشعبي بكل من عين قزام وتمنراست/ن.ع.6، سبعة (07) مهربين وحجزت مركبتين رباعيتي الدفع و(04) أجهزة كشف عن المعادن وجهاز اتصال عبر الأقمار الصناعية.

من جهة أخرى، تمكن عناصر الدرك الوطني بتلمسان/ن.ع.2 من الإطاحة بعناصر شبكة دولية مختصة في تهريب السيارات وتزوير وثائقها، حيث أسفرت العملية عن توقيف (11) شخصا وحجز (09) سيارات و(300) ملف قاعدي مزور وأجهزة إعلام آلي بالإضافة إلى وثائق إدارية مختلفة. في سياق متصل، أوقف عناصر الدرك الوطني وحراس الحدود خلال عمليات متفرقة، أربعة (04) تجار مخدرات وضبطوا (59,7) كيلوغرام من الكيف المعالج بتلمسان/ن.ع.2 و(1700) قرص مهلوس بكل من بشار/ن.ع.3 وتمنراست/ن.ع.6، و(2456) وحدة من مختلف المشروبات و(1050) علبة من مادة التبغ بكل من ورقلة وبسكرة/ن.ع.4، فيما تم توقيف (63) مهاجرا غير شرعي من جنسيات مختلفة بكل من معسكر وتلمسان وبشار وغرداية وعين قزام.

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