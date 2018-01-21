عبد القادر بن صالح ممثلا لرئيس الجمهورية في مراسيم تنصيب الرئيس الليبيري الجديد
ممثلا لفخامة رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة، حل اليوم الاحد، رئيس مجلس الأمة السيد عبد القادر بن صالح ، بالعاصمة الليبيرية مونروفيا ، للمشاركة في مراسيم تنصيب الرئيس الليبيري الجديد، جورج وياه ، الذي سيؤدي اليمين الدستورية غدا الاثنين 22 جانفي بصفته الرئيس الخامس و العشرين لجمهورية ليبيريا، بحضور العديد من رؤساء الدول و ممثليهم. للتذكير، فان الرئيس الليبيري الجديد تم انتخابه يوم 28 ديسمبر 2017.
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