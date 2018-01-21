ملتقى وطني بالمركز الجامعي "صالحي أحمد" النعامة واقع الهجرة غير الشرعية وآليات مكافحتها 12فيفري





واقع الهجرة غير الشرعية وآليات مكافحتها " محور ملتقى في 12 فبراير المقبل يشكل موضوع "واقع الهجرة غير الشرعية وآليات مكافحتها" محور ملتقى وطني سينتظم يوم 12 فبراير المقبل بالمركز الجامعي "صالحي أحمد" للنعامة, كما أستفيد اليوم الأحد لدى هذه المؤسسة للتعليم العالي. ويهدف هذا اللقاء ,المنتظم من طرف مخبر الجرائم العابرة للحدود التابع لذات المركز الجامعي, إلى تقديم أوجه نظر الباحثين وتصوراتهم لسبل الوقاية من ظاهرة الهجرة غير الشرعية وتكريس الوعي لدى الفرد بإبراز المخاطر التي تنتظر المهاجر غير الشرعي من الذين يغامرون بأرواحهم على متن القوارب مع التعريف بالإستراتيجية التي انتهجتها الدولة الجزائرية لمكافحة الآفة بالتعاون بين جهاز العدالة ومصالح الأمن المختلفة, كما أوضحت نيابة مديرية المركز الجامعي للنعامة لما بعد التدرج والبحث العلمي والعلاقات الخارجية. وسيعرف اللقاء تقديم عدة مداخلات تتعلق بموضوع ظاهرة الهجرة غير الشرعية من خلال تحليل أبعادها وانعكاساتها على الفرد والمجتمع مع التطرق إلى أهم التحديات التي تواجه البلدان التي تعرف هذه الظاهرة و التركيز على أسبابها وعلاقتها بالجريمة المنظمة وطرق مواجهتها واحتوائها, وفق ذات المصدر . وينتظر أن يعرض المشاركون في هذا الملتقى العلمي من أساتذة وباحثين مختصين في العلاقات الدولية و الإقتصاد و علم الإجتماع من عدد من جامعات الوطن أسباب تنامي الظاهرة وأنواعها واستراتيجية التعامل معها من الجانبين القانوني والإنساني. كما سيفتح النقاش والبحث حول مختلف التحديات الانسانية للهجرة غير الشرعية والحلول لهذه الظاهرة, كما أشير إليه.

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