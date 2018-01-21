اجهاض مسيرة معطوبي الجيش بالعاصمة
قام معطوبو الجيش، أمس، بغلق الطريق السيار بين العلمة وسطيف، حيث تدخلت قوات الدرك الوطني لإعادة فتح الطريق.وقام معطوبي الجيش بمحاولة تنظيم مسيرة في العاصمة قوبلت بتعزيزات أمنية كبيرة وتكثيف نقاط المراقبة والحواجز من قبل الشرطة، وهو ما أدى إلى شلل مروري كبير في مداخل العاصمة خصوصا في نقاطة الرويبة وباب الزوار.
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