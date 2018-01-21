مكتتبو "عدل 1 و2 "..يحتجون
احتج بعض مكتتبي عدل 1 و2 بخصوص تأخر السكنات وللاستفسار عن مستقبلها، بعد طول مدة انتظارهم لها. وأكد بعض مكتتبي عدل 1 أنهم تلقوا وثائق التخصيص غير أنهم تفاجؤوا بعدم اكتمالها أو بوجود أشخاص آخرين يمتلكونها، أما مكتتبو عدل 2 أي لسنة 2013، فاحتجوا من أجل معرفة مستقبل هذه الصيغة بعد 5 سنوات من الاكتتاب، وقد استقبلت مديرية عدل ممثلين عن المحتجين غير حيث تم التطرق الى القضايا التي طرحها المحتجون، لكن يبدو أن تفسيرات المديرية لم تقنعهم.
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